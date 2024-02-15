ABD, Rusya\'nın uyduları hedef alma kabiliyetiyle ilgili ulusal güvenlik tehdidiyle karşı karşıya

ABD yönetimi, dün, Kongre kaynaklı olarak gündeme gelen ve "ABD, ciddi bir ulusal güvenlik tehdidi ile karşı karşıya" şeklinde yansıyan konunun, Rusya'nın geliştirdiği ancak henüz aktif olmayan "uyduları hedef alma kabiliyeti" ile ilgili olduğunu açıkladı.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, günlük basın brifinginde, dün, Amerikan kamuoyunda gündem olan "ulusal güvenlik tehdidi" tartışmalarına açıklık getirdi.
Ciddi ulusal güvenlik tehdidi olarak tartışılan konunun, Rusya'nın geliştirdiği "uyduları hedef alma yeteneği" ile ilgili olduğunu belirten Kirby, istihbari bir konu olması sebebiyle daha fazla detaya girmeyeceğini vurguladı.
Kirby, şöyle devam etti:
"Bunun, Rusya'nın geliştirdiği bir uyduları hedef alma kabiliyeti olduğunu teyit edebilirim. Bu, şu an aktif ve kullanımda bir kabiliyet değil ancak yine de Rusya'nın bu yeteneği elde etme çabası endişe verici. Şu anda kimseye yakın bir güvenlik tehdidi taşımıyor. Dünyada fiziksel yıkıma neden olabilecek ya da insanları hedef alacak bir silahtan bahsetmiyoruz."
Israrlı sorulara rağmen Rusya'nın geliştirdiği söz konusu "kabiliyetin" ne olduğuna ilişkin detaylara girmeyen Kirby, bu tehdidin yakın değil orta ve uzun vadeli bir tehdit olduğunu ve konuya ilişkin ilgili müttefik ülkelerle temas halinde bulunduklarını söyledi.
"ABD'nin ciddi bir ulusal güvenlik tehdidi" ile karşı karşıya olması
ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Mike Turner, dün yaptığı yazılı açıklamada, "ABD'nin ciddi bir ulusal güvenlik tehdidi" ile karşı karşıya olduğunu ve detayını vermediği konuyla ilgili Başkan Joe Biden'ın tüm bilgi ve belgeleri, Kongre ile paylaşması gerektiğini bildirmişti.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan da dünkü değerlendirmesinde, konuyu zaten takip ettiklerini ve perşembe günü (bugün) ilgili Komite üyeleriyle konuyu görüşeceklerini belirtmişti.
Bazı Cumhuriyetçi ve Demokrat Kongre üyeleri de İstihbarat Komitesi Başkanı Turner'ın istihbari bir konuyla ilgili kamuoyuna bu şekilde açıklama yapmasını doğru bulmadıklarını dile getirmişti.
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