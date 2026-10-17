ABD Savunma Bakanı Hegseth, İran nükleer amaçlarından vazgeçmezse yıkım uyarısı verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Son Dakika haberlerini kaçırma! YÜKLE

ABD Savunma Bakanı Hegseth, İran nükleer amaçlarından vazgeçmezse yıkım uyarısı verdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ABD Savunma Bakanı Hegseth, İran nükleer amaçlarından vazgeçmezse yıkım uyarısı verdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran'ın nükleer hırsları olduğunu ve büyük bir füze cephaneliği oluşturduğunu öne sürdü. Hegseth, İran'ın masada nükleer amaçlarından vazgeçmemesi halinde ABD'nin yol açabileceği bir yıkımla karşılaşacağını iddia etti.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran'ın "nükleer hırsları" olduğunu savunarak, bu ülkenin müzakere masasında nükleer amaçlarından vazgeçmemesi halinde "yıkımla karşı karşıya kalacağını" iddia etti.

Hegseth, ABD'nin Knoxville kentindeki Tennessee Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada, İran gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

İran'ın "nükleer hırsları" olduğunu ve "büyük bir konvansiyonel füze cephaneliği oluşturduğunu" öne süren Hegseth, "(İran) Bir nevi Kuzey Kore stratejisi izlemeye çalışıyorlardı. (Amaçları) Büyük bir cephanelik oluştururken nükleer silahlar geliştirmekti." dedi.

İran'ın "bunlardan masada vazgeçip vazgeçmeyeceği konusunda" çok hızlı bir karar vermesi gerektiğini kaydeden Hegseth, aksi takdirde, "ABD'nin gerekirse hızla yol açabileceği türden bir yıkımla karşı karşıya kalacağını" savundu.

Hegseth ayrıca, "Venezuela'daki operasyonun nesiller boyu sürecek etkileri olacaktır. Onlar şimdi bizim stratejik ortağımız. Şirketlerimiz Venezuelalı şirketlerle ortaklık kuruyor. Bu da Orta Doğu enerjisine olan bağımlılığımızın eskisiyle kıyaslanamayacak kadar azaldığı anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.???????

Kaynak: AA
Amerika Birleşik DevletleriKuzey KorePolitikaGüncelDünyaİranSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pazartesi trafiğe açılacak 2,5 saatlik yolculuk 18 dakikaya düşecek Pazartesi trafiğe açılacak! 2,5 saatlik yolculuk 18 dakikaya düşecek
Garajından çıkanlara bakın Tam 9 lüks araca el konuldu Garajından çıkanlara bakın! Tam 9 lüks araca el konuldu
28 ilde “Cumhurbaşkanı kim olsun“ anketi Birinci ile ikinci arasında 14 puan fark var 28 ilde "Cumhurbaşkanı kim olsun?" anketi! Birinci ile ikinci arasında 14 puan fark var
Gençlerbirliği-Galatasaray maçı için televizyonu açanlar çıldırdı Gençlerbirliği-Galatasaray maçı için televizyonu açanlar çıldırdı!
Düğüne giden aile kaza yaptı 1 kişi hayatını kaybetti, 4 yaralı Düğüne giden aile kaza yaptı! 1 kişi hayatını kaybetti, 4 yaralı
Beşiktaş, Fenerbahçe’yi 8 yıl sonra yendi Sarı-lacivertliler 602 gün sonra maç kaybetti Beşiktaş, Fenerbahçe'yi 8 yıl sonra yendi! Sarı-lacivertliler 602 gün sonra maç kaybetti
00:17
Pakistan ordusu ile Afgan güvenlik güçleri arasında sınır hattında çatışma çıktı
Pakistan ordusu ile Afgan güvenlik güçleri arasında sınır hattında çatışma çıktı
23:07
Marco Asensio ameliyat olacak İşte sahalardan uzak kalacağı süre
Marco Asensio ameliyat olacak! İşte sahalardan uzak kalacağı süre
23:00
Kaçırdığı penaltılar pahalıya patlıyor Greenwood’a kötü haber
Kaçırdığı penaltılar pahalıya patlıyor! Greenwood'a kötü haber
22:53
İsmail Kartal: Yarın hem Asensio hem de kulüp açıklayacak
İsmail Kartal: Yarın hem Asensio hem de kulüp açıklayacak
22:32
Lamine Yamal’a kafa attı Real Betis-Barcelona maçında olay
Lamine Yamal'a kafa attı! Real Betis-Barcelona maçında olay
21:39
Fatma Betül Sayan Kaya’nın kız kardeşi Ayşe Hilal Sayan Koytak, Finlandiya’da göreve başladı
Fatma Betül Sayan Kaya’nın kız kardeşi Ayşe Hilal Sayan Koytak, Finlandiya’da göreve başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2026 01:06:20. #.0.3#
SON DAKİKA: ABD Savunma Bakanı Hegseth, İran nükleer amaçlarından vazgeçmezse yıkım uyarısı verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei