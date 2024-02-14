ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin Hastaneden Taburcu Edildi - Son Dakika
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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin Hastaneden Taburcu Edildi

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin Hastaneden Taburcu Edildi

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, mesane sorunu nedeniyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi. Austin'in iyileşmeye devam ettiği ve bir süre daha evden çalışacağı belirtildi. Austin daha önce prostat kanseri teşhisiyle operasyon geçirmiş ve komplikasyonlar nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.

14.02.2024 02:29  Güncelleme: 02:29
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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in, mesane sorunu nedeniyle 11 Şubat'ta tedavi altına alındığı hastaneden taburcu edildiği bildirildi.

Savunma Bakanlığı (Pentagon) sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, Austin'in 22 Aralık'tan bu yana 3 kez kaldırıldığı Walter Reed Uluslar Askeri Tıp Merkezi'nden evine gönderildiği belirtildi.

Austin'in iyileşmeye ve görevlerini tam olarak yerine getirmeye devam ettiği aktarılan açıklamada, doktorların tavsiyesi üzerine bir süre daha evden çalışacağı kaydedildi.

ABD Savunma Bakanı Austin, 11 Şubat'ta acil mesane sorunu nedeniyle hastaneye kaldırılmış, yapılan testler ve değerlendirmeler sonrası yakın izleme amacıyla yoğun bakım ünitesine nakledildiği belirtilmişti.

Daha sonra yapılan açıklamada, Austin'in teşhis edilen mesane problemine genel anestezi altında cerrahi olmayan bir işlemle müdahale edildiği bildirilmişti.

Geçen yıl aralık ayında prostat kanseri teşhisi konulan Bakan Austin, 22 Aralık'ta operasyon geçirmiş, taburcu edildikten sonra gelişen komplikasyonlar nedeniyle 1 Ocak'ta aşırı sancıyla tekrar hastaneye kaldırılmıştı.

Austin, burada yoğun bakıma alınarak 15 Ocak'a kadar hastanede kalmış, taburcu olduktan sonra 29 Ocak'a kadar evinden çalışmaya devam etmişti.

Austin'in sağlık durumu ve hastaneye kaldırılışı 5 Ocak'ta ABD Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile ilk kez gündeme gelmiş, daha sonra Başkan Joe Biden dahil üst düzey yöneticilerin yanı sıra Pentagon yetkilileri ve Kongre üyelerinin, Austin'in hastaneye kaldırıldığını günler sonra öğrendikleri ortaya çıkmıştı.

Kaynak: AA

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