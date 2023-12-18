ABD Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı İsrail\'e geldi

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Charles Q. Brown, temaslarda bulunmak üzere İsrail'e geldi.

İsrail devlet televizyonunun (KAN) aktardığına göre, ABD Genelkurmay Başkanı Brown ve onun ardından Savunma Bakanı Austin'i taşıyan uçak İsrail'e indi.

ABD'li iki yetkilinin, Gazze'deki savaşla ilgili gündemdeki konuları ele almak ve Orta Doğu'daki bölgesel sorunları tartışmak üzere İsrailli üst düzey güvenlik yetkilileriyle bir araya gelmesi bekleniyor.