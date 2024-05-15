ABD, Ukrayna'ya 2 Milyar Dolarlık Dış Askeri Finansman Paketini Onayladı - Son Dakika
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ABD, Ukrayna'ya 2 Milyar Dolarlık Dış Askeri Finansman Paketini Onayladı

ABD, Ukrayna\'ya 2 Milyar Dolarlık Dış Askeri Finansman Paketini Onayladı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna'ya 2 milyar dolarlık orta ve uzun vadeli dış askeri finansman paketini onayladıklarını açıkladı. Blinken, Kiev'e yapılan desteğin devam edeceğini ve ABD'nin Ukrayna'ya ek 2 milyar dolarlık dış askeri finansman sağlayacağını belirtti. İki ülkenin güvenlik anlaşması üzerinde çalışmalarının sürdüğünü vurgulayan Blinken, anlaşmanın kısa sürede tamamlanabileceğini ifade etti.

15.05.2024 16:37
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ülkesinin Ukrayna'ya 2 milyar dolarlık orta ve uzun vadeli dış askeri finansman paketini onayladığını bildirdi.

Ukrayna'ya ziyarette bulunan Blinken, Kiev'e yapılan desteğe ilişkin açıklamalarda bulundu.

Blinken, ABD'nin Ukrayna'ya 2 milyar dolar ek dış askeri finansman sağlayacağını aktardı.

İki ülkenin bir güvenlik anlaşması üzerinde çalışmaya devam ettiğini anlatan Blinken, bu anlaşmanın "çok kısa sürede" tamamlanabileceğinin altını çizdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD, Ukrayna'ya 2 Milyar Dolarlık Dış Askeri Finansman Paketini Onayladı - Son Dakika

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