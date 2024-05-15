ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ülkesinin Ukrayna'ya 2 milyar dolarlık orta ve uzun vadeli dış askeri finansman paketini onayladığını bildirdi.
Ukrayna'ya ziyarette bulunan Blinken, Kiev'e yapılan desteğe ilişkin açıklamalarda bulundu.
Blinken, ABD'nin Ukrayna'ya 2 milyar dolar ek dış askeri finansman sağlayacağını aktardı.
İki ülkenin bir güvenlik anlaşması üzerinde çalışmaya devam ettiğini anlatan Blinken, bu anlaşmanın "çok kısa sürede" tamamlanabileceğinin altını çizdi.
Son Dakika › Güncel › ABD, Ukrayna'ya 2 Milyar Dolarlık Dış Askeri Finansman Paketini Onayladı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?