ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Gazze\'de ateşkes sürecine ilişkin görüşmeler yapmak üzere Suudi Arabistan ve İsrail\'i ziyaret edecek

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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Gazze'de ateşkes sürecine ilişkin görüşmeler yapmak üzere hafta sonu Suudi Arabistan ile İsrail'i ziyaret edecek.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, Beyaz Saray'daki basın brifinginde Gazze'de ateşkes çabalarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Kirby, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan'ın cumartesi günü Suudi Arabistan'ı, pazar günü de İsrail'i ziyaret edeceğini belirtti.

Bölgeye ziyaretinde Sullivan'ın Gazze'deki son durumu ve ateşkes sürecini muhataplarıyla ele alacağını söyleyen Kirby, bu kapsamda Suudi Arabistan'da Veliaht Prens Muhammed bin Selman ve İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu ile bir araya geleceğini ifade etti.

Kirby, söz konusu görüşmelerde ABD-Suudi Arabistan ve ABD-İsrail ilişkilerinin de kapsamlı şekilde ele alınacağını kaydetti.