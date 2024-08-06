ABD ve AB, Kosova'nın Sırbistan Postanesi şubelerinin kapatılmasına tepki gösterdi - Son Dakika
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ABD ve AB, Kosova'nın Sırbistan Postanesi şubelerinin kapatılmasına tepki gösterdi

ABD ve Avrupa Birliği (AB), Kosova'nın kuzeyinde faaliyet gösteren Sırbistan Postanesi'nin (Posta Srbije) 9 şubesinin kapatılmasına tepki gösterdi. ABD ve AB, Kosova hükümetinin tek taraflı ve koordinasyonsuz eylemlerinden dolayı derin bir hayal kırıklığına uğradıklarını belirtti.

06.08.2024 15:44
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ABD ve Avrupa Birliği (AB), Kosova kurumlarınca dün düzenlenen operasyonla ülkenin kuzeyinde faaliyet gösteren Sırbistan Postanesi'nin (Posta Srbije) 9 şubesinin kapatılmasına tepki gösterdi.

ABD'nin Priştine Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Kosova hükümetinin tek taraflı, koordinasyonsuz eylemlerinden dolayı ABD'nin "derin bir hayal kırıklığına" uğradığı belirtildi.

Açıklamada, "Kosova'nın koordinasyonsuz eylemleri, Kosova vatandaşlarını ve NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) askerlerini daha büyük bir risk altına sokmakta, bölgesel gerilimleri gereksiz yere tırmandırmakta ve Kosova'nın güvenilir bir uluslararası ortak olarak itibarını zedelemektedir." denildi.

AB tarafından yapılan yazılı açıklamada da söz konusu şubelerin kapatılması, Kosova ile Sırbistan arasındaki diyalog süreci kapsamında varılan anlaşmaları ihlal eden tek taraflı ve koordinasyonsuz bir adım olarak değerlendirildi.

Tek taraflı eylemlerin, Kosovalı Sırpların günlük yaşamlarını ve yaşam koşullarını daha da olumsuz etkileyeceği vurgulanan açıklamada, "AB, bu konuyu bir sonraki diyalog toplantısının gündemine almaya hazır. AB, tarafların çözümlere temel teşkil edebilecek yapıcı fikirler geliştirmesini bekliyor." ifadeleri kullanıldı.

Almanya'nın Priştine Büyükelçisi Jörn Rohde de konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kosova'nın tek taraflı ve koordine olmadan attığı adımların Kosova ile Sırbistan'ın diyalog sürecinde vardığı anlaşmalara aykırı olduğuna dikkati çekti.

Rohde, "Kosova'nın AB üyelik başvurusunun gelen kutusunda takılıp kalma riski taşıdığı" konusunda uyardı.

Kosova'nın kuzeyinde faaliyet gösteren Sırbistan Postanesi'nin (Posta Srbije) 9 şubesi, Kosova kurumlarınca dün düzenlenen operasyonla kapatılmıştı.

Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Sırbistan, kosova, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD ve AB, Kosova'nın Sırbistan Postanesi şubelerinin kapatılmasına tepki gösterdi - Son Dakika

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