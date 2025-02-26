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ABD ve Rusya İstanbul'da Görüşecek

ABD ve Rusya heyetleri İstanbul'da büyükelçiliklerin normale dönmesi için teknik toplantı yapacak.

26.02.2025 20:49
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Haber: Melis Yıldırım

(ANKARA) - ABD'nin Ankara Büyükelçiliği yetkilisi, yarın İstanbul'da ABD ve Rusya heyetlerinin Büyükelçiliklerin çalışmalarının normale dönmesine dair görüşmelere ilişkin, heyetlerin gündeminde herhangi bir siyasi konu veya güvenlik meselesinin olmadığını belirtti. Yetkili, "Ukrayna konusu gündemde değildir" bilgisini verdi.

ABD ve Rusya heyetleri arasında yarın İstanbul'da teknik düzeyde bir toplantı yapılacak. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bugün Katar'ın başkenti Doha'da düzenlediği basın toplantısında heyetlerin, Büyükelçiliklerin çalışmalarının normale dönmesine ilişkin görüşmeler için İstanbul'da bir araya geleceğini söyledi.

ANKA Haber Ajansı'na bilgi veren ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nden bir yetkili, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, Riyad'da yaptıkları toplantıda karşılıklı diplomatik misyonların operasyonlarını etkileyen konularda görüşmelere başlama konusunda mutabakata vardığını anımsattı. ABD ve Rusya heyetlerinin yarın İstanbul'da bu konuda bir araya geleceklerini belirten yetkili, "Şunu net olarak ifade etmek gerekirse, heyetlerin gündeminde herhangi bir siyasi konu veya güvenlik meselesi bulunmamaktadır. Ukrayna konusu gündemde değildir" bilgisini verdi.

Kaynak: ANKA

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