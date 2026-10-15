WASHINGTON, 15 Ekim (Xinhua) -- ABD, Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez'e yönelik yaptırımları kaldırdı.

ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bakanlığa bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi çarşamba günü Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez'in kardeşi olan 60 yaşındaki Jorge Rodriguez'i Özel Olarak Belirlenmiş Vatandaşlar Listesi'nden çıkardı. Açıklamada kararın gerekçesi belirtilmedi.

Venezuela eski Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores, ABD'nin 3 Ocak'ta düzenlediği operasyonla gözaltına alınarak yargılanmak üzere New York'a götürülmüştü. Operasyonun ardından Washington ve Karakas, siyasi ve ekonomik ilişkilerini artırdı.

Delcy Rodriguez ülkenin Geçici Devlet Başkanı olurken ABD de nisan ayında kendisine yönelik yaptırımları kaldırdı.

ABD, Delcy ve Jorge Rodriguez'i Eylül 2018'de Donald Trump'ın ilk başkanlık döneminde yaptırım listesine almıştı. O dönemde Washington, üst düzey Venezuelalı yetkilileri, Maduro'nun iktidarını sağlamlaştırmasına yardımcı olmakla suçlamıştı.