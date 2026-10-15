ABD, Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez'e yönelik yaptırımları kaldırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD, Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez'e yönelik yaptırımları kaldırdı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ABD, Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez\'e yönelik yaptırımları kaldırdı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Hazine Bakanlığı'na bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi, Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez'i Özel Olarak Belirlenmiş Vatandaşlar Listesi'nden çıkardı. Bakanlık kararın gerekçesini açıklamazken Rodriguez, Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez'in kardeşi.

WASHINGTON, 15 Ekim (Xinhua) -- ABD, Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez'e yönelik yaptırımları kaldırdı.

ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bakanlığa bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi çarşamba günü Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez'in kardeşi olan 60 yaşındaki Jorge Rodriguez'i Özel Olarak Belirlenmiş Vatandaşlar Listesi'nden çıkardı. Açıklamada kararın gerekçesi belirtilmedi.

Venezuela eski Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores, ABD'nin 3 Ocak'ta düzenlediği operasyonla gözaltına alınarak yargılanmak üzere New York'a götürülmüştü. Operasyonun ardından Washington ve Karakas, siyasi ve ekonomik ilişkilerini artırdı.

Delcy Rodriguez ülkenin Geçici Devlet Başkanı olurken ABD de nisan ayında kendisine yönelik yaptırımları kaldırdı.

ABD, Delcy ve Jorge Rodriguez'i Eylül 2018'de Donald Trump'ın ilk başkanlık döneminde yaptırım listesine almıştı. O dönemde Washington, üst düzey Venezuelalı yetkilileri, Maduro'nun iktidarını sağlamlaştırmasına yardımcı olmakla suçlamıştı.

Kaynak: Xinhua
Amerika Birleşik DevletleriDelcy RodriguezMeclis BaşkanıVenezuelaPolitikaGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe’yi 6-0 yenen hocadan olay sözler Kimse bunu beklemiyordu Fenerbahçe'yi 6-0 yenen hocadan olay sözler! Kimse bunu beklemiyordu
İstanbul’daki tarihi cami sular altında kaldı İstanbul'daki tarihi cami sular altında kaldı
Gazze’de yürekleri yakan görüntü Gazze'de yürekleri yakan görüntü
Neler oluyor orada Fenerbahçe taraftarını isyan ettiren görüntü Neler oluyor orada? Fenerbahçe taraftarını isyan ettiren görüntü
Arda Turan Şampiyonlar Ligi’ne damga vurdu Arda Turan Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu
İstanbul’daki seli günler önce bildi Şimdi daha kötüsünü söylüyor İstanbul'daki seli günler önce bildi! Şimdi daha kötüsünü söylüyor
Ameliyata hazırlanıyordu 1 yıllık ağrıların nedeni yüzde 100 tıkalı damar çıktı Ameliyata hazırlanıyordu! 1 yıllık ağrıların nedeni yüzde 100 tıkalı damar çıktı
11:10
Dünyaya rezil olduk Herkes Fenerbahçe’nin 6-0’lık hezimetini konuşuyor
Dünyaya rezil olduk! Herkes Fenerbahçe'nin 6-0'lık hezimetini konuşuyor
10:56
İstanbul Valisi Davut Gül: 84 yılın en büyük yağışını aldık selde 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
İstanbul Valisi Davut Gül: 84 yılın en büyük yağışını aldık; selde 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
10:49
İstanbul’da okullar yarın da tatil edildi
İstanbul'da okullar yarın da tatil edildi
10:47
Fenerbahçe’de 6-0’lık yıkım sonrası öfke patlaması: Kulübü rezil ettin
Fenerbahçe'de 6-0'lık yıkım sonrası öfke patlaması: Kulübü rezil ettin
10:45
Görüntüler korkunç Sel felaketinin bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı
Görüntüler korkunç! Sel felaketinin bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı
10:24
Sarıyer Ayazağa’da sel: Araçlar sürüklendi, sokaklar göle döndü
Sarıyer Ayazağa'da sel: Araçlar sürüklendi, sokaklar göle döndü
09:58
Pes dedirten görüntü Ortalığı sel götürürken bunların yaptığına bakın
Pes dedirten görüntü! Ortalığı sel götürürken bunların yaptığına bakın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2026 11:23:28. #.0.3#
SON DAKİKA: ABD, Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez'e yönelik yaptırımları kaldırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei