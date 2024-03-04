ABD, Zimbabve'ye yeni yaptırımlar uygulayacak

Güncel

ABD, Zimbabve'de yolsuzluk ve insan hakları ihlallerine karıştıkları gerekçesiyle 2003'ten bu yana yaklaşık 140 Zimbabveli kişi ve kuruluşa uygulanan yaptırımları sona erdirip, Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa'nın da aralarında bulunduğu 11 kişi ve 3 kuruluşu içeren yeni bir yaptırım listesini açıkladı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Zimbabve'de hükümetin, sivil toplumu hedef alıp siyasi faaliyetleri kısıtladığı, temel özgürlükleri bastırıp ağır insan hakları ihlalleri gerçekleştirdiği belirtilerek, hükümetin kilit aktörlerinin yolsuzluk, kara para aklama ve kaçakçılık suçlarına karıştığı ifade edildi.

Açıklamada, 2003 yılından beri uygulanan Zimbabve yaptırımlarının sona ermesinin ardından uygulamaya konan yeni listede, aralarında Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa ve Başkan Yardımcısı Constantino Chiwenga'nın da yer aldığı 11 kişi ve 3 kuruma yönelik, Magnitsky yasası dahil bir dizi yeni yaptırımın uygulamaya konduğu duyuruldu.

ABD'nin önceki yaptırım listesinde, 1980'den beri iktidarda olan Zimbabve Afrika Ulusal Birliği - Yurtsever Cephe'nin (ZANU-PF) bazı önde gelen üyelerini de içeren yaklaşık 140 Zimbabveli kişi ve kuruluş bulunuyordu.

Magnitsky İnsan Hakları Sorumluluk Yasası

Tam adı "Küresel Magnitsky İnsan Hakları Sorumluluk Yasası" olan yasa, ABD Başkanına dünyanın herhangi bir yerinde ciddi insan hakları ihlali ya da yolsuzluk suçu işleyen kişi ve kurumlara karşı yaptırım uygulama hakkı tanıyor.

Yasa, ismini 2009'da Rusya'da gözaltındayken, işkenceye maruz kaldığı, tıbbi müdahale talebinin reddedildiği ve hapisteki hücresinde ölü bulunduğu belirtilen Hermitage Capital Management Fonu avukatlarından Sergey Magnitsky'den alıyor.