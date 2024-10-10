Abdülkadir Ömür: Premier Lig Hedefimiz

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İngiltere Championship ekiplerinden Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City Kulübünde forma giyen Abdülkadir Ömür, "Premier Lig hayalini gerçekleştirmek için İngiltere'ye geldim. Acun abiyle hayalimizdeki ortak noktamız Premier Lig'e çıkmak." dedi.

Türk futbolcu Abdülkadir Ömür, yıllar önce Premier Lig'ten teklif geldiğini, ayrılmak istediğini belirtmesine rağmen o dönemde Ertuğrul Doğan ve Ahmet Ağaoğlu'nun "1 yıl daha Trabzonspor'da kal" ricası üzerine transferinin gerçekleşmediğini söyledi.

Her futbolcunun hayalinin Premier Lig'de oynamak olduğunu kaydeden Abdülkadir, şöyle konuştu:

"Premier Lig hayalini gerçekleştirmek için İngiltere'ye geldim. Acun abiyle hayalimizdeki ortak noktamız Premier Lig'e çıkmak. Herkesin de hayali bu. Dünya futbolunun en çok izlendiği, futbolcunun oynamaktan keyif aldığı bir lig. Yastığa her kafamı koyduğumda o zaman Premier Lig'den gelen teklifi acaba neden kabul etmediklerini düşünüyorum. Çok düşününce de işin içinden çıkamıyorum. Premier Lig'e çıkmanın hedefiyle yaşıyorum."

Ligin çok kaliteli olduğuna değinen Abdülkadir Ömür, "Çok fazla Türkiye'den izlenmediği için lig küçümseniyor olabilir. Fiziki ve tempo olarak dünya futbolu üzerinde ilk 6'ya girebilecek seviyede. Buraya geldikten sonra inanın Premier Lig'in bir altındasınız, çok yakınsınız ama bir o kadar da uzaksınız. Rekabet ortamı olan bir lig." ifadelerini kullandı.

"İngiltere'de insanlar bizim futbol anlayışımıza saygı gösteriyor"

Bir gazetecinin, "Türkiye'deki futbolcuların yaşadığı baskı ve stres ile İngiltere'deki baskı ve stres aynı mı?" şeklindeki sorusuna Abdülkadir, şu yanıtı verdi:

"Trabzonspor, baskının ve stresin en merkezi yerlerinden birisiydi. İngiliz taraftarı ile Türk taraftarı arasında en büyük fark maçı kaybettiğimiz zaman, 3-0 da yenilsek taraftar takımı çağırıp destekliyorlar. Bu maçı unutup 3-4 gün sonra maç olduğunu hissettiriyorlar. Trabzon'da herhangi bir maçı kaybettiğimiz zaman 'dışarı çıksak insanlar bize kızacaklar mı?' düşüncesine kapılıyorduk. Bu durum futbolcunun mental olarak bir sonraki maça hazırlanmasını zorlaştırıyordu. İngiltere'de insanlar bizim futbol anlayışımıza saygı gösteriyor. Tek maç üzerinden bizi değerlendirmiyorlar. Türkiye'de bu olaylar günü birlik oluyor. O gün kötüysen, kaybettiysen acımasız bir şekilde yargılanabiliyoruz."

Abdülkadir Ömür, İngiltere'de Acun Ilıcalı'nın sadece tebrik için soyuna odasına girdiğini dile getirdi.

Her antrenmandan sonra özel olarak çalıştığını belirten Abdülkadir, "Altyapı olarak Türkiye'de çok önem verilmediğini üzülerek görüyorum. İngiltere'de futbolculara maçlara mental olarak çok daha iyi hazırlıyorlar." ifadelerini kullandı.

"Çok önemli bir geçiş dönemindeyiz"

Başkan Vekili Tan Kesler, 38 milyon pound civarı oyuncu satışı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bu rakamın çok ciddi bir başarı olduğunu kaydeden Kesler, "Oyuncu kaybetmek futbol kulübü için iyi değil ama bu oyuncuları kısa zamanda yetiştirip üst liglere satarak ciddi bir gelir elde ettik. Bu parayı yeni bir iddialı kadro kurmak için kullandık. Çok önemli bir geçiş dönemindeyiz. Birçok uluslararası oyuncu transfer ettik. Daha atak futbol oynayan, rakip sahada topa sahip olmaya çalışan takım kimliğine bürünmek istedik. Çok sayıda Türk futbolsever de bizi takip ediyor. Hedefimizden hiçbir zaman uzaklaşmadık. Hedef her zaman Premier Lig'e çıkmak. Geçen yıla göre bu yıl yükselmek daha kolay. Takımların kuvvetleri daha denk." diye konuştu.

Kulübü aldıklarında stada gelen 7 bin 500 taraftarının olduğu, şimdi ise 22 bin seyircinin stada geldiğine işaret eden Kesler, "Bunun sebebi başkanımızın yarattığı vizyon. Rakibe ezilmeyelim istiyoruz. İngiltere gibi bir yerde Türkiye'yi temsil ediyoruz. Farklılığımız olsun." ifadelerini kullandı.

"Bir transfer istiyorum"

Alman Teknik Direktör Tim Walter, Türkiye'de bulunduğu için çok mutlu olduğunu belirtti.

Lige ilk başladıklarında zorlandıklarını söyleyen Walter, tam kadro oynayamadıklarını ama bu durumun üstesinden geleceklerini kaydetti.

Son 3 haftada her şeyin iyi gittiğine işaret eden Walter, oyuncularını en üst seviyeye çıkarmak için çaba gösterdiğini ifade etti.

Bir gazetecinin "Türkiye'den yeni oyuncu transferi düşünüyor musunuz?" şeklindeki sorusuna Walter, "Kadromuzda 2 Türk oyuncu bulunuyor. Bir transfer istiyorum. Patron Acun Bey. Kararı o verecek. Transfer sezonu bitti ama belki kışa olabilir." yanıtını verdi.

Futbolcu Doğukan Sinik de çok zor bir ligde mücadele ettiklerini söyledi.

Antrenmanların bile Türkiye'dekilere göre çok daha ağır olduğunu ve bu duruma adapte olmanın zor olduğunu kaydeden Sinik, "Mevcut kulübümde süre alabilmek, oynayabilmek ve katkı verebilmeyi hedefliyorum. Çok pozitif bir ortam var. Bu külüple Premier Lig'de mücadele etmek istiyorum." şeklinde konuştu.