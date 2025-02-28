Abdullah Öcalan'ın Çağrısı… İmamoğlu: "Çağrıyı Değerli Buluyoruz Ancak Sorumluluk Sadece Bir Tarafın Değil, Ülkeyi Yönetenlerin de Omuzlarındadır" - Son Dakika
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Abdullah Öcalan'ın Çağrısı… İmamoğlu: "Çağrıyı Değerli Buluyoruz Ancak Sorumluluk Sadece Bir Tarafın Değil, Ülkeyi Yönetenlerin de Omuzlarındadır"

Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, terör örgütü Abdullah Öcalan’ın PKK’nın silah bırakıp kendini feshetmesi çağrısıyla ilgili “Terörü bitirecek, şehitlerimizin ailelerinin ve gazilerimizin helalliğini alacak her girişim ülkemiz adına değerlidir ve önemlidir. Bu vesileyle çağrıyı değerli buluyoruz. Ancak, sorumluluk sadece tek bir tarafın değil, bu ülkeyi yönetenlerin de omuzlarındadır” dedi.

28.02.2025 11:25  Güncelleme: 11:26
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(ANKARA) - Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın PKK'nın silah bırakıp kendini feshetmesi çağrısına ilişkin olarak, "Terörü bitirecek, şehitlerimizin ailelerinin ve gazilerimizin helalliğini alacak her girişim ülkemiz adına değerlidir ve önemlidir. Bu vesileyle çağrıyı değerli buluyoruz. Ancak, sorumluluk sadece tek bir tarafın değil, bu ülkeyi yönetenlerin de omuzlarındadır" dedi.

"Şehitlerimizin ailelerinin ve gazilerimizin helalliğini alacak her girişim ülkemiz adına değerlidir ve önemlidir"

TBB ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın PKK'nın silah bırakıp kendini feshetmesi çağrısıyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Terörü bitirecek, şehitlerimizin ailelerinin ve gazilerimizin helalliğini alacak her girişim ülkemiz adına değerlidir ve önemlidir. Bu vesileyle çağrıyı değerli buluyoruz. Ancak, sorumluluk sadece tek bir tarafın değil, bu ülkeyi yönetenlerin de omuzlarındadır. Türkiye'nin gerçekten demokratik, insan haklarına ve hukuka uygun ilkelerle yönetilmesi asıl meseledir. Cumhuriyet fikri tam da bunu tarif eder; koşulsuz tüm yurttaşlarını kapsar ve kucaklar. Hep birlikte, geçmişin acılarından ders çıkararak, ortak geleceğimizi barış içinde inşa etmek zorundayız. Özgür ve demokratik bir Türkiye için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Abdullah Öcalan'ın Çağrısı… İmamoğlu: 'Çağrıyı Değerli Buluyoruz Ancak Sorumluluk Sadece Bir Tarafın Değil, Ülkeyi Yönetenlerin de Omuzlarındadır' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Abdullah Öcalan'ın Çağrısı… İmamoğlu: "Çağrıyı Değerli Buluyoruz Ancak Sorumluluk Sadece Bir Tarafın Değil, Ülkeyi Yönetenlerin de Omuzlarındadır" - Son Dakika
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