Abdullah Şahin'e Hakaret ve Tehdit Cezası - Son Dakika
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Abdullah Şahin'e Hakaret ve Tehdit Cezası

Abdullah Şahin\'e Hakaret ve Tehdit Cezası

Tedavi için gittiği hastanede doktoruna hakaret ve tehdit ettiği iddia edilen ünlü oyuncu Abdullah Şahin, mahkemece 7 ay 15 gün hapis ve 9 bin 100 lira adli para cezasına çarptırıldı. Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar veren mahkeme, Şahin'in 5 yıl denetim süresine tabi tutulmasına hükmetti.

20.11.2024 11:16
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"Nokta ile Virgül Paldır Küldür" , ''Seksenler'' ve ''Mandıra Filozofu'' gibi yapımlarla hafızalara kazınan ünlü oyuncu Abdullah Şahin'in yargılandığı dava, karara bağlandı. Tedavi olmak için gittiği hastanede tartıştığı doktora tehdit ve hakarette bulunduğu iddiasıyla yargılanan oyuncu Abdullah Şahin'e 7 ay 15 gün hapis ile 9 bin 100 lira adli para cezası veren mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

DOKTORA TEHDİT VE HAKARET

AA muhabirinin dava dosyasından derlediği bilgilere göre, oyuncu ve komedyen Abdullah Şahin (76), 9 Aralık 2022'de tedavi olmak amacıyla Şişli'deki Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nde kulak burun boğaz polikliniğine gitti. Burada, doktor Uğur Uygan'ın muayene odasına girerek randevusu olduğunu ancak isminin çağrılmadığını söyleyen Şahin, kendisine sekreterliğe başvurmasını söyleyen doktorla tartışmaya başladı. İsminin ekranda yazdığını ancak neden muayene edilmediğini sorgulayarak gergin bir şekilde konuşmaya başlayan Şahin, ilk defa hastaneye başvuru yapanlarda bu durumla karşılaşılabildiğini anlatan doktora yönelik, "Yüksek sesle konuşma, saygılı ol, karşında sağır yok. Benim kim olduğu mu biliyor musun kardeşim? Senin aklını alırım. Jandarma bile zor alır seni elimden. Seni kimse kurtaramaz." şeklinde tehdit ve hakaret içerikli ifadeler kullandı.

Abdullah Şahin'e Hakaret ve Tehdit Cezası

KONU YARGIYA TAŞINDI

Can güvenliğinden endişe eden doktorun "beyaz kod" vermesi üzerine tutanak tutulurken, konu yargıya taşındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan sanık Şahin, hakkındaki iddiaları kabul etmeyerek, sırası gelmesine rağmen muayene edilmediğini, bu nedenle tartışma yaşandığını ancak doktora tehdit ve hakarette bulunmadığını öne sürdü.

Doktorun şikayetçi olması üzerine sanık Şahin hakkında "tehdit" ve "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret" suçlarından 1 yıl 9 aydan 6 yıl 6 aya kadar hapis cezası ile 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'nun ek 12. maddesi uyarınca verilebilecek hapis cezasının ertelenmesi hükümlerinin uygulanmaması istendi.

''BİR DÜĞMEYE BASTI, 4 POLİS GELDİ''

İddianamenin kabul edilmesi üzerine İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan sanık Şahin, olay günü muayene olmak için hastaneye gittiğini, doktorun kapısını çalıp "Girebilir miyim?" diye sorduğunu, "Ne var, ne istiyorsun?" şeklinde karşılık verilince "Muayene olmak için gelmiştim." dediğini söyledi.

Doktorun, "İsmin yok, çık dışarı." tepkisiyle karşılaşınca, ekranda yazan ismini gösterdiğini, doktorun ise "Tamam git, sekreterlikte bak." dediğini ileri süren Şahin, "Bugüne kadar böyle bir muamele görmediğim için şaşırdım. Mesleğim komedyenlik olduğu için tanıdı, espri yapıyor sandım. 'Çık, defol buradan.' dedi. Bu davranışı normal değildi. Bir düğmeye bastı, 4 polis geldi. Polisler de beni aşağıya götürdü. İddianamedeki sözleri ben söylemedim. Hatta oradayken genç doktorlar da geldiler, bu doktor için 'Kavga etmediği gün yok ki.' gibi şeyler söylediler." iddiasında bulundu.

Abdullah Şahin'e Hakaret ve Tehdit Cezası

KARAR AÇIKLANDI

Yapılan yargılamanın ardından davayı karara bağlayan mahkeme, dosya kapsamı, tanık ifadesi ve müştekinin beyanlarını dikkate alarak sanık Şahin'e "hakaret" suçundan 455 gün karşılığı 9 bin 100 lira adli para cezası, "tehdit" suçundan da 7 ay 15 gün hapis cezası verdi. Sanığın geçmişte kasıtlı bir suçtan ceza almamış olmasını göz önüne alarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar veren mahkeme, Şahin'in 5 yıl denetim süresine tabi tutulmasına hükmetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Abdullah Şahin'e Hakaret ve Tehdit Cezası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Mehmet Yılmaz:
    terbiyesiz adam 0 1 Yanıtla
  • Bilal Oduncu:
    ÜNLÜ OYUNCU !!!!! 0 0 Yanıtla
  • Feti Ahmet ÖZAY:
    terbiyesiz doktor.. 0 0 Yanıtla
  • emrah oğuz:
    Benim kim olduğumu bilmiyor musun Memlekette de her kez önemli biri 0 0 Yanıtla
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