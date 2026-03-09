Abu Dabi'de Füze Parçaları İnsanı Yaraladı - Son Dakika
Abu Dabi'de Füze Parçaları İnsanı Yaraladı

09.03.2026 12:10
BAE'nin başkenti Abu Dabi'de füze parçaları düştü, 2 kişi yaralandı. Hava savunma sistemi devrede.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de füze parçalarının isabet etmesi sonucu 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

Abu Dabi Emirliği Medya Ofisinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin bir saldırı girişimini engellediği belirtildi.

Hava savunma sistemlerinin devreye girmesinin ardından 2 farklı noktaya şarapnellerin düştüğü belirtilen açıklamada, olayda Ürdün ve Mısır vatandaşı 2 kişinin yaralandığı ifade edildi.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında bin 332 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

