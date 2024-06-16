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Acemi kasaplar soluğu acil servislerde aldı

BOLU - Bolu'da kurban kesmek için kolları sıvayan onlarca acemi kasap soluğu hastanede aldı.

Bolu'da bayram namazının ardından kurban kesmek için kolları sıvayan acemi kasaplar, çok geçmeden soluğu acil servislerde aldı. Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi acil servisine gelen acemi kasaplardan kimisi bıçakla elini ve kolunu keserken kimisi de hayvanın boynuz darbesiyle onlarca vatandaş hastanedeki tedavilerinin ardından tekrar kurban kesim yaralandı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan yerlerine giderek yarım bıraktıkları işe yetişmeye çalıştı.

Parmağını bıçakla kesen bir vatandaş, "Görünmez kaza, oldu. Ucuz atlattık, Allah'a şükür" dedi.