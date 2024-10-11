Açık Radyo'nun İzni İptal edildi

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(İSTANBUL) - Açık Radyo yönetimi, karasal yayın lisanslarının RTÜK tarafından iptal edildiğini belirterek, " Türkiye'de ve belki de dünyada en geniş çapta ses ve ifade biçimlerine muazzam bir alan açmış radyomuz tamamiyle bürokratik ve teknik bir gerekçeyle ifade özgürlüğünden mahrum bırakılıyor" açıklamasında bulundu.

Açık Radyo'nun sosyal medya hesabından radyonun karasal yayın lisansının Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından resmi olarak iptal edilmesi üzerine açıklama geldi. Radyo yönetimi'nin konuya ilişkin açıklaması şu şekilde:

Türkiye'de ve belki de dünyada en geniş çapta ses ve ifade biçimlerine muazzam bir alan açmış radyomuz tamamiyle bürokratik ve teknik bir gerekçeyle ifade özgürlüğünden mahrum bırakılıyor. Oysa milyonlarca dinleyicisinin kolaylıkla şahitlik edebileceği gibi Açık Radyo bunca yıldır yaratmış olduğu toplumsal etki sayesinde susturulamaz.

En son Kamuoyu'na yapmış olduğumuz 10 Temmuz 2024 tarihli açıklamada, Ankara İdare Mahkemesi'nin vermiş olduğu "yürütmenin durdurulması" kararına karşı RTÜK tarafından yapılan itirazın reddolduğunu ve bu doğrultuda yayına devam edildiğini paylaşmıştık. Ancak, Ankara 21'inci İdare Mahkemesi tarafından alınan 27.09.2024 tarihli yeni karar ile bu kez "yürütmenin durdurulması isteminin reddine" karar verildiği tarafımıza bildirilmiştir. Bu karara karşı yasal çerçevede itiraz edilmektedir. Yürütmenin durdurulması isteminin reddine karşı yasal itiraz süreç devam ederken, maalesef, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun 03.07.2024 tarih ve 2024/25 nolu toplantısında 16 nolu karar ile alınan; fakat daha evvel verilmiş olan yürütmenin durdurulması kararı sebebiyle tarafımıza tebliğ edilmemiş bulunan "Yayın Lisansının İptali" kararı 11.10.2024 tarihinde yani bugün tebliğ edilmiştir.

30 yıldır devam eden, 95.0 frekansından yaptığımız karasal yayınımız, tebliğ edilen karar doğrultusunda RTÜK tarafından kapatılacaktır. Elbette, gerek yürütmenin durdurulması talebinin reddine dair karara ve gerekse yayın lisansının iptali kararına karşı yasal yollara müracaat edilecek ve hukuki mücadelemiz sürdürülcektir. Açık Radyo olarak, yukarıda belirttiğimiz yasal yollar çerçevesinde, karasal yayın hayatımıza ilişkin bu ayrılığın, geçici olacağını ve bir an önce sona ereceğini umuyoruz.Türkiye'de basın ve yayın özgürlüğü adına telaffisi mümkün olmayan bir kayba yol açan bu RTÜK kararına karşı, "kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Açık Radyo" adına bu sefer çok daha net ve gür bir biçimde ses çıkarmaya davet ediyoruz. Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Açık Radyo!"