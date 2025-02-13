Acil Müdahalede Stent Pazarlığına Denetim - Son Dakika
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Acil Müdahalede Stent Pazarlığına Denetim

Sağlık Bakanlığı, acil müdahalede hastayla ücret pazarlığı yapıldığı iddiaları üzerine denetim başlattı.

13.02.2025 15:41
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(ANKARA) - Sağlık Bakanlığı, "özel bir sağlık kuruluşunda acil müdahale sırasında hastayla stent pazarlığı yapıldığı" iddiaları üzerine, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünce hastane hakkında "olağanüstü denetim" işlemi başlatıldığını bildirerek, "Hiçbir vatandaşımızın sağlığı pazarlık konusu yapılamaz. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğümüz gerekli idari yaptırımı uygulayacaktır." denildi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, "özel bir sağlık kuruluşunda hastaya acil müdahale sırasında ücret pazarlığı yapıldığı" haberi ve basına yansıyan görüntülerin herkesi üzdüğü belirtildi.

Açıklamada, "İstanbul İl Sağlık Müdürlüğümüz bu hadiseye derhal müdahil olmuş ve ilgili hastaneye olağanüstü denetim işlemi başlatmıştır. Mevzuatımız çerçevesinde bu tür acil başvurularda standartlara uygun gerekli stent hastaya takılır, herhangi bir ücret talep edilemez. Hiçbir vatandaşımızın sağlığı pazarlık konusu yapılamaz. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğümüz gerekli idari yaptırımı uygulayacaktır. Halihazırda olağanüstü denetim ekiplerimiz ilgili hastanede denetimlerine devam etmektedir." denildi.

Kaynak: ANKA

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