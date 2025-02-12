Acil Sağlık için Kongre Düzenleniyor

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Sağlık-Sen, 112 çalışanlarının mesleki gelişimine katkıda bulunmak amacıyla Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetleri Kongresi'nin düzenleneceğini bildirdi.

Sağlık Sen'den yapılan açıklamaya göre, 112 çalışanlarının mesleki gelişimlerine katkı sunmak, hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinde bilimsel ve teknik bilgileri paylaşmak amacıyla Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetleri Kongresi yapılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, kongrenin, hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinin tüm boyutlarıyla ele alınacağını, sağlık profesyonellerinin deneyimlerini paylaşacağı ve akademik çalışmaların sahaya katkı sunacağı yeni bir kongre serisinin başlangıcı olacağını belirtti.

Ayrıca, yoğun bakım hemşireleri kongresi, yanık hemşireliği kongresi gibi mesleki uzmanlık alanlarında da sağlık profesyonellerinin bilgi ve becerilerini geliştirecek organizasyonları hayata geçirmeyi planladıklarını kaydeden Doğan, "Kongreyi birçok paydaşla birlikte gerçekleştireceğiz. Hastane öncesi sağlık hizmetlerinde görev yapan tüm paydaşlarımızı, bilim insanlarını ve sağlık profesyonellerimizi bu önemli buluşmaya davet ediyoruz." ifadesini kullandı.