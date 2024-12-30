Açlık Sınırı 21 Bin TL, Yoksulluk 68 Bin TL

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(ANKARA) - Açlık sınırı zamlı asgari ücreti daha şimdiden eritti. Türk-İş, aralık ayına ait açlık sınırını 21 bin 83 TL açıkladı. Dört kişilik bir ailenin yoksulluk sınırını ise 68 bin 675 TL...

Türk-İş, aralık ayına ait açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı. Buna göre Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapılması gereken aylık gıda harcaması tutarını yani açlık sınırı 21 bin 83 TL oldu. Bekar bir çalışanın "yaşama maliyeti" de aylık 27 bin 364 TL 'ye yükseldi.

Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin "gıda için" yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 2,54 oldu. 12 aylık değişim oranı ise yüzde 46,09 oldu. Yıllık ortalama artış ise yüzde 62,35 olarak gerçekleşti.