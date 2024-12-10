Açlık ve Susuzlukla Mücadele - Son Dakika
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Açlık ve Susuzlukla Mücadele

Güney Afrika'da 1420 kaçak madenci, su ve gıda tedarikinin kesilmesinin ardından polise teslim oldu.

10.12.2024 00:16
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CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Kuzey Batı eyaletinde, terk edilmiş Stillfontein altın madeninde, kasım ayından bu yana aç ve susuz halde polise teslim olmakta direnen 1420 madencinin yer altından çıkarak polise teslim olduğu bildirildi.

Kuzey Batı eyaleti Polis Sözcüsü Adele Myburgh, basına yaptığı açıklamada, polisin kaçak madencilikle mücadele operasyonu kapsamında geçen ay su ve gıda tedarikleri kesilen ve teslim olmakta direnip yer altında mahsur kalan madencileri yer üstüne çıkarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Myburgh, hafta sonu 6 madencinin daha yer üstüne çıkarak polise teslim olduğunu aktararak "Şimdiye kadar 1420 kaçak madenci yer üstüne çıkarıldı." ifadesini kullandı.

Madenden ayrıca 8 kaçak madencinin cesedinin çıkarıldığını aktaran Myburgh, yer üstüne çıkan madencilerin tamamına yakınının Mozambik uyruklu olduğunu kaydetti.

Güney Afrika polisinin Kuzey Batı eyaletindeki Stillfontein madeninde kaçak madencilere su ve gıda tedarikini kesmesinin ardından, teslim olmamak için direnen yüzlerce madenci yer altında aç ve susuz halde mahsur kalmıştı.

Cumhurbaşkanlığı İşleri Bakanı Khumbudzo Ntshavheni'nin kaçak madencilerin gerekirse "dumanla dışarı çıkarılacağı"nı açıklaması, kamuoyunda tepkilere neden olmuştu.

Zama zama

Elmas, altın, platin gibi değerli madenlere sahip Güney Afrika'da terk edilmiş yahut gaz sızıntılarının yaşandığı faal madenlerde altın ve krom gibi değerli maden arayan kaçak madenciler halk arasında "zama zama" olarak biliniyor.

Güney Afrika'da 10 bin ila 30 bin kişinin doğrudan kaçak madencilik faaliyetlerine karıştığı düşünülüyor.

Yalnızca kaçak altın madenciliğinin ülke ekonomisine maliyetinin yıllık ortalama 3,8 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.

Kaynak: AA

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