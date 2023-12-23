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ADALET BAKANI TUNÇ'TAN TERÖRLE MÜCADELEDE KARARLILIK MESAJI - Son Dakika
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ADALET BAKANI TUNÇ'TAN TERÖRLE MÜCADELEDE KARARLILIK MESAJI

ANTALYA'da konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, terör örgütü PKK ile girdikleri çatışmada şehit düşen 6 askerin ardından terörle mücadelede kararlılık vurgusu yaptı.

23.12.2023 - 17:16,
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ANTALYA'da konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, terör örgütü PKK ile girdikleri çatışmada şehit düşen 6 askerin ardından terörle mücadelede kararlılık vurgusu yaptı. Tunç, Türkiye'nin güneyinde bir terör devleti kurmak isteyen örgütler ve onların maşaları hiçbir zaman amaçlarına ulaşamayacak dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Antalya'nın Kundu bölgesinde bakanlığının eğitim tesisinde gerçekleştirilen Ceza İnfaz Kurumları 12. Yıllık Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Bakan Tunç, terör örgütü PKK ile girilen çatışmada şehit düşen 6 askerle ilgili konuştu. Bakan Tunç, terörle mücadelede kararlılık vurgusu yaparak, Terörü kaynağında yok edene kadar mücadelemiz sürecek. Türkiye'nin güneyinde bir terör devleti kurmak isteyen örgütler ve onların maşaları hiçbir zaman amaçlarına ulaşamayacak. Ülkemizin huzurunu bozmak, devletimizin ve ülkemizin güvenliğini tehdit eden, milletimizin birlik ve beraberliğini bozmak isteyen şer şebekelerine karşı devletimiz ve güvenlik güçlerimiz mücadelesini kararlılıkla sürdürecek dedi.

ADALET BAKANI TUNÇ\'TAN TERÖRLE MÜCADELEDE KARARLILIK MESAJI
Kaynak: DHA
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