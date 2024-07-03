Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Merih Demiral'ın gol sevinciyle ilgili açıklama yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Merih Demiral'ın gol sevinciyle ilgili açıklama yaptı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, milli futbolcu Merih Demiral'ın gol sevinciyle ilgili Almanya İçişleri Bakanının açıklamasını ve UEFA'nın başlattığı soruşturmayı kabul edilemez olarak değerlendirdi. Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Demiral'a destek vererek, futbolcuların gol sevinçlerinin başka yöne çekilmesini maksatlı ve art niyetli olarak nitelendirdi. Ayrıca, yapılan haksız uygulamaların A Milli Futbol Takımı'nın başarılarına gölge düşüremeyeceğine inandığını belirtti.

03.07.2024 16:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, milli futbolcu Merih Demiral'ın gol sevinciyle ilgili Almanya İçişleri Bakanının yaptığı açıklama ve UEFA'nın başlattığı soruşturmanın kabul edilemeyeceğini belirtti.

Tunç, UEFA'nın hakkında disiplin soruşturması başlattığı milli futbolcu Merih Demiral'a ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gururumuzsun Merih Demiral, daima yanındayız." ifadelerine yer verdi.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A Milli Futbol Takımı'nın Avusturya'yı 2-1 yendiği maçta Demiral'ın iki gole imza attığını anımsatan Tunç, "Futbolcumuz Merih Demiral'ın gol sevinciyle ilgili Almanya İçişleri Bakanının yaptığı açıklama ve UEFA'nın başlattığı soruşturma asla kabul edilemez." değerlendirmesinde bulundu.

Futbolcuların gol sevinçlerinin başka yöne çekilmesini "maksatlı ve art niyetli" olarak niteleyen Tunç, şunları kaydetti:

"Başka futbolcuların değerleriyle ilgili yaptığı sevinç gösterilerine ses çıkarmayanların, söz konusu Türkiye olduğunda seslerini yükseltmesi tamamen maksatlı ve art niyetlidir. Futbolcularımızın sevincini farklı yerlere çekmek isteyenler, kendi ülkelerinde zehirli bir sarmaşık gibi yayılan ırkçılık, ayrımcılık ve İslam düşmanlığına bakmalıdırlar. Yapılan haksız uygulamalar, A Milli Futbol Takımımızın başarılarına asla gölge düşüremeyecek ve ket vuramayacaktır. İnanıyoruz ki 'Bizim Çocuklar' çeyrek finali de geçerek şampiyonluğa emin adımlarla ilerleyecektir."

Kaynak: AA

A Milli Futbol Takımı, İçişleri Bakanı, Merih Demiral, Sosyal Medya, Yılmaz Tunç, Almanya, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Merih Demiral'ın gol sevinciyle ilgili açıklama yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:09 Merih Demiral’ı UEFA’ya şikayet eden Almanya’nın Ankara Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı Merih Demiral'ı UEFA'ya şikayet eden Almanya'nın Ankara Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı
15:07 Erdoğan, Putin ile görüştü Verdikleri mesajlar batılı ülkelerin ve ABD’nin hoşuna gitmeyecek Erdoğan, Putin ile görüştü! Verdikleri mesajlar batılı ülkelerin ve ABD'nin hoşuna gitmeyecek
15:05 Sinan Ateş davasında tansiyon yüksek Duruşmada rahatsızlanan annesi hastaneye kaldırıldı Sinan Ateş davasında tansiyon yüksek! Duruşmada rahatsızlanan annesi hastaneye kaldırıldı
10:54 Netanyahu, ateşkes iddialarını reddetti: Savaş bitmeyecek Netanyahu, ateşkes iddialarını reddetti: Savaş bitmeyecek
10:04 İşçi ve Bağkur emeklileri yüzde 24,73, memur emeklileri yüzde 19,31 zam alacak İşçi ve Bağkur emeklileri yüzde 24,73, memur emeklileri yüzde 19,31 zam alacak
16:18 Sokakta bulduğu sutyeni internette satışa çıkardı İstediği para dudak uçuklatıyor Sokakta bulduğu sutyeni internette satışa çıkardı! İstediği para dudak uçuklatıyor
16:10 ’’Excalibur’’ olarak bilinen antik kılıç, 1.300 yıldır saplı olarak durduğu yerden gizemli bir şekilde kayboldu ''Excalibur'' olarak bilinen antik kılıç, 1.300 yıldır saplı olarak durduğu yerden gizemli bir şekilde kayboldu
16:09 Boşanır boşanmaz Nez’le aşkını ilan eden Rüştü Onur Atilla’nın eski eşi konuştu: Her şey çok çirkindi Boşanır boşanmaz Nez'le aşkını ilan eden Rüştü Onur Atilla'nın eski eşi konuştu: Her şey çok çirkindi
16:08 Skoruna kadar bildi Fenomen köpeğin, Türkiye-Avusturya maçı tahmini de tuttu Skoruna kadar bildi! Fenomen köpeğin, Türkiye-Avusturya maçı tahmini de tuttu
15:37 Bankacı kadın, 37 milyon liralık vurgunu ifadesinde anlattı Bankacı kadın, 37 milyon liralık vurgunu ifadesinde anlattı
15:11 Hülya Avşar’dan yeni havuz videosu geldi Bu sefer de çocuklarla dans etti Hülya Avşar'dan yeni havuz videosu geldi! Bu sefer de çocuklarla dans etti
15:03 Ne dese tersi çıktı Sergen Yalçın’ın tahmini yine tutmadı Ne dese tersi çıktı! Sergen Yalçın'ın tahmini yine tutmadı
14:41 Ölüp yeniden dirildiğini iddia eden kadın, öteki dünyada gördüklerini anlattı Ölüp yeniden dirildiğini iddia eden kadın, öteki dünyada gördüklerini anlattı
14:29 Merih’i UEFA’ya Almanlar şikayet etmiş AK Parti’den soruşturmaya sert tepki Merih'i UEFA'ya Almanlar şikayet etmiş! AK Parti'den soruşturmaya sert tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2024 17:22:20. #1.13#
SON DAKİKA: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Merih Demiral'ın gol sevinciyle ilgili açıklama yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement