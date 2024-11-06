Adana'da 4 bin uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika
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Adana'da 4 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Adana\'da 4 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Adana'da jandarma, bir evde 4 bin 90 uyuşturucu hap buldu, 1 kişi gözaltına alındı.

06.11.2024 09:46
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Adana'da 4 bin 90 uyuşturucu hap ele geçirilen evde 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Seyhan ilçesindeki bir evde uyuşturucu bulunduğunu belirledi.

Ekiplerin operasyon düzenlediği ikamette 4 bin 90 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Bunun üzerine adresteki şüpheli M.Ş, gözaltına alındı.

Zanlının jandarmadaki sorgusu sürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adana'da 4 bin uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika

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