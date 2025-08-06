Adana'da 8 Şüpheli Tutuklandı

Adana'nın Kozan ilçesinde huzur ve güven uygulamalarında gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 28 Temmuz-4 Ağustos'ta 33 farklı noktada uygulama yapıldı.
Çeşitli suçlardan aranan 8 şüphelinin yakalandığı çalışmalarda, 1 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği, 10 fişek ve 18,71 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Trafik denetiminde de 50 sürücüye para cezası uygulayan ekipler, 12 aracı trafikten men etti.
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