Aile sağlığı merkezinde kan donduran olay! Elektrikli çaydanlıkla vura vura doktorun kafatasını çatlattı - Son Dakika
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Aile sağlığı merkezinde kan donduran olay! Elektrikli çaydanlıkla vura vura doktorun kafatasını çatlattı

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Adana'da eşine işe giriş için rapor almak isterken, aile hekimi Dr. Can Cevher Gürler'i elektrikli çaydanlık ile dövüp, ağır yaralayan Seracettin D., adliyeye sevk edildi. Seracettin D.'nin, ifadesinde, "Üzerime çay döktü, ben de kendimi korumak istedim" dediği belirtildi.

11.09.2024 11:40
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Dün saat 11.00 sıralarında Seyhan ilçesi Dumlupınar Mahallesi'ndeki aile sağlığı merkezinde meydana gelen olayda aile hekimi kaydı başka doktorda olan Seracettin D., Dr. Can Cevher Gürler'e gelerek eşi için işe giriş raporu almak istedi. Dr. Gürler'in kendisinde kayıtlı olmayan kişiye sadece durum bildirir rapor verebileceğini söylemesi üzerine tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce Seracettin D., odadaki elektrikli çaydanlık ile doktora saldırdı. Saldırı sonucu sol omzunda çıkık, kafatasında çatlak ve açık yaralar oluşan Dr. Gürler, Seyhan Devlet Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Aile sağlığı merkezinde kan donduran olay! Elektrikli çaydanlıkla vura vura doktorun kafatasını çatlattı

"ÜZERİME ÇAY DÖKTÜ, KENDİMİ KORUMAK İSTEDİM"

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, evine yapılan baskında şüpheli Seracettin D.'yi gözaltına aldı. Polis merkezine götürülen Seracettin D.'nin ifadesinde, "Eşime form doldurttu ancak sonrasında bu raporun farklı olduğunu söyledi. Bundan 2 ay önce de aynı sorunu çıkardı. Üzerime çay döktü, ben de kendimi korumak istedim" dediği ortaya çıktı.

Adana'da Aile Hekimine Elektrikli Çaydanlıkla Saldırı

"DÖVMEM GEREKMİYORDU ANCAK..."

İşlemlerinin ardından sağlık kontrolü için Adana Adli Tıp Birimi'ne götürülen Seracettin D., gazetecilere, "Hiçbir şekilde yardımcı olmadı. İlk o darbetti. Dövmem gerekmiyordu ancak o şiddete başvurdu. Durumu ağır değil" dedi.

Seracettin D., adliyeye sevk edildi.

Aile sağlığı merkezinde kan donduran olay! Elektrikli çaydanlıkla vura vura doktorun kafatasını çatlattı
Kaynak: DHA

Güncel, Yaşam, Adana, Çay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aile sağlığı merkezinde kan donduran olay! Elektrikli çaydanlıkla vura vura doktorun kafatasını çatlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Komutan Logard: Valla kusura bakmasınlarda bazı doktorlar hakediyor.Hemde fazlasıyla biz kapıda sıra bekliyoruz doktor içerde misafir ağırlıyor.Hiç bir yaptırımıda yok.Kendileri o koridorlarda sıra beklemedikleri için bilmiyorlar. 59 42 Yanıtla
  • Ercan Durmaz: doktorlar dikkat edin... karşınızda insan var.. hayvan muamelesi yapmayın insanlara... 34 16 Yanıtla
  • Bayram ÖZSOY: nereden nereye bizden once hastalar hastane koridorlarında hayatını kaybediyordu 22 22 Yanıtla
  • Sabri İnce: Bugün benimde başıma geldi ,kardiyoloji bölümü önünde 50 kişi sırada doktor beyler yok ortada ,derdimizi bas hekime anlattık , verdiği cevap hastane de ki doktorlar izin de ,bir doktor ile idare ediyoruz .... Randevu da alamıyoruz zaten... Var olan doktor da kendi havasın da .Sabır en güzel şey böyle durumlarda. 7 3 Yanıtla
  • Zekeriya Nejat Koşucu: yorum için abone ol diye yazıyorsunuz yorum yazıyorum fakat ne çıkıyor ne gözüküyor dalgamı geçiyorsunuz 1 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Aile sağlığı merkezinde kan donduran olay! Elektrikli çaydanlıkla vura vura doktorun kafatasını çatlattı - Son Dakika
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