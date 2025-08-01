Adana'da Apartman Merdiveni Çöktü - Son Dakika
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Adana'da Apartman Merdiveni Çöktü

Adana\'da Apartman Merdiveni Çöktü
01.08.2025 14:40
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Adana'da bir apartmanın merdiveni çöktü, itfaiye 10 kişiyi kurtardı. Mağdurlara yardım ediliyor.

ADANA'da bir apartmanın 4'üncü katındaki merdivenlerin çökmesi sonucu mahsur kalan 10 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Çukurova ilçesi 100'üncü Yıl Mahallesi'ndeki Köşem Apartmanı'nın 4'üncü katındaki merdivenler, sabah saat 07.00 sıralarında çöktü. Gürültü sesini duyan apartman sakinleri, durumu fark edince 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla bölgeye itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, binada mahsur kalan, aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişiyi itfaiye aracının merdivenleriyle kurtardı. Kurtarma anları, cep telefonuyla görüntülendi. Binanın çevresine güvenlik şeridi çeken ekipler, giriş-çıkışları yasakladı. Vatandaşların ihtiyaçları için de binanın önüne çadır kuruldu.

'MERDİVEN YOLUMUZ KAPANDI'

Apartman sakinlerinden Melek B., "Her gün işe gittiğim saatte evden çıkarken, büyük bir gürültü duydum. Aynı depremdeki gibi bir ses yükseldi. 4'üncü katın merdiveni dik bir şekilde bizim bulunduğumuz 3'üncü kata düştü. Merdiven yolumuz kapandı, inecek durumumuz kalmamıştı. Üst kattaki komşularımız ile birlikte bizim evde toplandık ve AFAD yetkililerini bekledik. Ekipler bizi pencereden indirdi. 6 Şubat depremlerinden sonra merdivende ve binada çatlaklar oluşmuştu ancak incelemenin ardından binaya hasarsız diye rapor verildi. Büyük korku yaşadık. Şu an evimize giremiyoruz" dedi.

'DAHA ÖNCE BİNAMIZDA ÇATLAKLAR VARDI'

Ekrem Adıyan ise "Depremde bir binanın yıkılması nasıl gerçekleşiyorsa öyle bir ses duyduk ve aynı hisleri yaşadık. Daha önce binamızda çatlaklar vardı, bir araç geçtiğinde bile hissediyorduk. Komşularımız her zaman tedirgindi, her zaman şikayette bulunuyorlardı. Yetkililere sürekli talepte bulunduk. Fakat bu zamana kadar böyle idare ettik. Sonunda böyle bir şey yaşadık. Bütün bina sakinleri mağdur. Yetkililerden izin çıkana kadar binanın aşağısında yaşayacağız. Yetkililerden bu olayı çözüme kavuşturmalarını istiyoruz" diye konuştu.

'ÇÖKME MÜNFERİT BİR OLAY'

Mahalle Muhtarı Feza Köse de merdivende oluşan çökmenin münferit bir olay olduğunu aktardı. Köse, "Burada yaşanan olayla ilgili belediye yetkilileri, bütün kamu ve kuruluşlarını seferber ettiler. Bu apartmanda oturan vatandaşlarımız yurtlara ve gerekli yerlere yerleştirilecektir. Yemek hizmetleri ve ihtiyaçlarının giderilmesi için çalışmalara devam etmektedir" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Adana'da Apartman Merdiveni Çöktü - Son Dakika

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