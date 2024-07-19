Adana'da Bacanağı Tarafından Vurulan Kişi Hayatını Kaybetti

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Adana'da bacanağı tarafından tabancayla vurulan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Merkez Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesi Güney Kuşak Bulvarı'nda, 28 Haziran'da, bacanağı Gökhan Çelik (29) tarafından tabancayla vurulan Murat Akdöker (30), tedavi gördüğü özel hastanede yaşamını yitirdi.

Akdöker'in cenazesi hastanedeki işlemlerin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay

Merkez Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesi Güney Kuşak Bulvarı'nda, 28 Haziran'da, Gökhan Çelik, 70 AAF 487 plakalı otomobilde, tartıştığı bacanağı Murat Akdöker'i tabancayla vurduktan sonra araçtan inerek kaçmaya çalışan eşi Hatice Çelik'e (27) ateş etmişti.

Hatice Çelik olay yerinde hayatını kaybetmiş, Gökhan Çelik'in kaçarken ateş açması sonucu çevredeki 2 kişi daha yaralanmıştı.

Uygulama sırasında olayı görünce duruma müdahale eden polis ekipleri, kendilerine ateş açan Gökhan Çelik'i bacağından vurmuş ancak zanlı olay yerinden kaçmıştı.

Çalışmalar sonucu Yeşilyuva Mahallesi'ndeki bir evin damında saklanırken yakalanan Gökhan Çelik, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.