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Adana'da Belük Apartmanı davası devam ediyor

Adana'da 14 katlı Belük Apartmanı'nın depremde yıkılması sonucu 10 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin tutuklanan inşaat mühendisinin yargılanması devam ediyor. Sanık Abdullah Yeldan'ın tutukluluk halinin devamına karar verilirken, mahkeme heyeti bilirkişi raporu alınması ve eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Adana\'da Belük Apartmanı davası devam ediyor
12.12.2023 - 17:07,
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Adana'da 14 katlı Belük Apartmanı'nın 6 Şubat'taki depremde yıkılması sonucu 10 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin tutuklanan inşaat mühendisinin 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Abdullah Yeldan, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Müştekiler, tanıklar ve taraf avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Tanık S.A, emlakçı olduğunu ve depremden önce Belük Apartmanı'ndaki bir dairenin satışına aracılık ettiğini söyledi.

Binanın yapımı konusunda herhangi bir bilgiye sahip olmadığını belirten S.A, "Apartmanın direk ve kolonları hakkında bilgi sahibi değilim. Binada ve dairelerde yapılan tadilatı görmedim." ifadelerini kullandı.

Sanık Yeldan, savunmasında, Belük Apartmanı'nın projeye uygun şekilde inşa edildiğini savundu.

Uzun süredir tutuklu bulunduğunu ve sağlık sorunları olduğu ifade eden Yeldan, "Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Uygun görülecek bir şekilde tahliyeme karar verilmesini istiyorum." dedi.

Cumhuriyet savcısı, dosyadaki mevcut delil durumu, üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, kuvvetli suç şüphesini gösteren somut delillerin varlığı dikkate alınarak sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesi ve eksikliklerin giderilmesi yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti, Orta Doğu Teknik Üniversitesinde (ODTÜ) görevli deprem konusunda uzman 5 akademisyenden sanığın kusur durumuna ilişkin bilirkişi raporu alınmasına karar verdi.

Heyet, Abdullah Yeldan'ın tutukluluk halinin devamını da kararlaştırarak, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremde 14 katlı Belük Apartmanı'nın yıkılması sonucu 10 kişi ölmüş, yapım kusurlarıyla ilgili soruşturma kapsamında binanın inşaat mühendisi Abdullah Yeldan 16 Şubat'ta tutuklanmıştı. Yeldan hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Kaynak: AA
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