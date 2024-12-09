Adana'da Cinayet Davası Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Adana'da Cinayet Davası Devam Ediyor

Adana'da bir kişinin öldürülmesiyle ilgili tutuklu sanıkların yargılamasına devam edildi.

09.12.2024 13:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişinin tabancayla öldürülmesiyle ilgili tutuklanan 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar A.G. ve B.B. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı. Bazı tanıklar ile taraf avukatları da mahkemede hazır bulundu.

Sanıklardan B.B, savunmasında, İ.U.A aracılığıyla tanıştığı Kerim Hurlu'nun yaşadıkları tartışma sırasında kendisine hakaret ettiğini öne sürdü.

Aralarındaki sorunu çözmek için İ.U.A'nın önerisiyle Hurlu'nun evinin yakınında buluştuklarını anlatan B.B, şu iddialarda bulundu:

"Ben buluşma yerinde İ.U.A'yı göremeyince şüphelendim. O sırada Kerim Hurlu bana dönerek elini beline attı çünkü daha önce tehdit edilmiştik. Ardından ben de panikle Hurlu'ya doğru ateş ettim. Sonrasında olay yerinden kaçtım. Kavga etmek amacıyla oraya gitmedim ve kimseyi öldürme amacım yoktu."

A.G. de olayın B.B'nin anlattığı şekilde gerçekleştiğini savundu, tahliyesini ve beraatini talep etti.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı ise sanıkların tutukluluğunun devamına karar verilmesini istedi.

Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin sürmesine karar verip duruşmayı erteledi.

Olay

Merkez Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi'nde 7 Ağustos 2021'de Kerim Hurlu, aracından indiği sırada tabancayla açılan ateş sonucu hayatını kaybetmiş, saldırıya ilişkin tutuklanan B.B. ve A.G. hakkında "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "ruhsatsız silah taşıma" suçundan da 3'er yıla kadar hapis talebiyle dava açılmıştı.

Kaynak: AA

Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Mahkeme, Cinayet, Seyhan, Güncel, Hukuk, adana, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da Cinayet Davası Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:34 Artvin’de meydana gelen heyelanda 4 genç hayatını kaybetti Artvin'de meydana gelen heyelanda 4 genç hayatını kaybetti
13:23 Muhalifler, Esad’ın yeraltı hapishanesindeki 100 bin tutsağın peşinde Muhalifler, Esad'ın yeraltı hapishanesindeki 100 bin tutsağın peşinde
12:51 Esad’ın sığındığı Rusya’dan yeni açıklama: Kararı bizzat Putin verdi Esad'ın sığındığı Rusya'dan yeni açıklama: Kararı bizzat Putin verdi
11:23 Isparta’da askeri helikopter düştü 1’i tuğgeneral 6 askerimiz şehit Isparta'da askeri helikopter düştü! 1'i tuğgeneral 6 askerimiz şehit
10:32 Suriye Milli Ordusu, Münbiç’in tamamında kontrolü sağladı Suriye Milli Ordusu, Münbiç'in tamamında kontrolü sağladı
19:11 Sahayı sedyeyle terk eden Barış Alper Yılmaz’ın sakatlığındaki son durum belli oldu Sahayı sedyeyle terk eden Barış Alper Yılmaz'ın sakatlığındaki son durum belli oldu
19:03 Galatasaray’dan zehir zemberek açıklama: İnsanlığa sığmayan faulün VAR kayıtlarını bekliyoruz Galatasaray'dan zehir zemberek açıklama: İnsanlığa sığmayan faulün VAR kayıtlarını bekliyoruz
18:43 Yunus Akgün, canlı yayında hakeme isyan etti: Hüngür hüngür ağlıyor, belki de ayağı kırıldı Yunus Akgün, canlı yayında hakeme isyan etti: Hüngür hüngür ağlıyor, belki de ayağı kırıldı
18:43 Muhalifler, Esad’ın teröristlere verdiği Münbiç’in merkezinde Muhalifler, Esad'ın teröristlere verdiği Münbiç'in merkezinde
18:37 Yeni hedef Suriye mi Netanyahu, Esad’ın ardından soluğu Golan Tepeleri’nde aldı Yeni hedef Suriye mi? Netanyahu, Esad'ın ardından soluğu Golan Tepeleri'nde aldı
18:36 HTŞ lideri televizyondan halka seslendi: Gelecek bizim HTŞ lideri televizyondan halka seslendi: Gelecek bizim
18:29 Maçın bile önüne geçti: Barış Alper Yılmaz, sahayı sedyeyle terk etmek zorunda kaldı Maçın bile önüne geçti: Barış Alper Yılmaz, sahayı sedyeyle terk etmek zorunda kaldı
18:20 AK Parti Sözcüsü Çelik: Suriyelilerin iradesini yansıtan yönetimin ortaya çıkması en büyük arzumuz AK Parti Sözcüsü Çelik: Suriyelilerin iradesini yansıtan yönetimin ortaya çıkması en büyük arzumuz
18:10 Suriye’de kaybeden sadece Esad değil Arap aşiretlerin yaşadığı bölgede dikkat çeken görüntü Suriye'de kaybeden sadece Esad değil! Arap aşiretlerin yaşadığı bölgede dikkat çeken görüntü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2024 14:16:24. #1.13#
SON DAKİKA: Adana'da Cinayet Davası Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.