Adana'da Cinayet Davası Devam Ediyor

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, bir kişinin tabancayla öldürülmesiyle ilgili 4'ü tutuklu 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki Ömer Demir'in (22) öldürülmesine ilişkin duruşmaya, tutuklu A.Y, A.Ö, M.S, Y.Ö. ile tutuksuz sanık B.Ö. ve bazı tanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada beyanı alınan sanık M.S, olay yerine yakın bir adreste esnaflık yaptığını ve yaşananlarla bir ilgisinin olmadığını iddia etti.

Cinayetin olduğu yere tesadüfen gittiğini öne süren M.S, "Sanıklarla bir plan dahilinde hareket etmedim. Olay maktul Ömer Demir ile sanık A.Ö. arasında yaşandı. Olay aniden meydana geldi. Olay yerine gittiğimde herhangi bir hazırlık görmedim. Ömer Demir'in öldürülmesiyle bir ilgim yoktur. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." ifadelerini kullandı.

Sanık A.Ö. de savunmasında, kendisine telefonda tehdit içerikli mesajlar atan Ömer Demir'in olay yerine arkadaşlarıyla geldiğini belirtti.

Maktul Ömer Demir'in olay yerinde kendisine aniden silah çektiğini iddia eden A.Ö, "Kavgayı karşı taraf başlattı. Bize aniden ateş ettiler. Ben panik halinde kendimi korumaya çalıştım. Yanındaki arkadaşları da bize ateş etti. Kimseyi öldürme amacım yoktu. Olaylar birden gelişti. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." diye konuştu.

Diğer sanıklar da haklarındaki suçlamaları kabul etmedi.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, dosyadaki delil durumu dikkate alınarak sanıkların mevcut halinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti de sanıkların mevcut hallerinin devamına, olaya ilişkin keşif raporunun beklenilmesine ve eksik hususların giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Merkez Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi'nde 31 Ocak 2024'te silahla vurularak yaralanan Ömer Demir kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Gözaltına alınan zanlılardan A.Y, A.Ö, M.S. ve Y.Ö. tutuklanmış, B.Ö. ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmıştı.

Sanıklar hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet, "ruhsatsız silah taşıma" suçundan da 1 yıldan 3'er yıla kadar hapis talebiyle savcılıkça hazırlanan iddianame Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.