Adana'da Cinayet Davası: İki Sanığa Ceza - Son Dakika
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Adana'da Cinayet Davası: İki Sanığa Ceza

Adana'da bir kişiyi öldüren sanık 18 yıl, yardım eden arkadaşı 12,5 yıl hapis cezası aldı.

01.10.2024 12:50
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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişiyi darbedip bıçakla öldürdüğü iddia edilen sanık 18 yıl, ona yardım ettiği öne sürülen arkadaşı 12,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince Umut G'nin öldürülmesine ilişkin görülen duruşmaya tutuklu sanıklar S.G. ve B.E. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Taraf avukatları da mahkemede hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, olay günü sanık S.G. ile maktul Umut G'nin evde buluşup birlikte alkol alıp uyuşturucu kullandıklarını ve burada tartışma yaşadıklarını belirtti.

Savcı ayrıca, sanık S.G'nin eve bir süre sonra arkadaşı B.E'yi çağırdığını, sanıkların burada Umut G'yi darbettikten sonra S.G'nin arkadaşı B.E'den aldığı bıçakla Umut G'yi öldürdüğünü bildirerek, fikir ve eylem birliği içinde hareket eden sanıkların "kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık S.G. suçlamaları kabul etmeyerek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Diğer sanık B.E. de kimseyi öldürmediğini savunarak tahliyesini ve beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapse çarptırdığı S.G'nin cezasını, cinayeti "haksız tahrik altında" işlediği gerekçesiyle 18 yıla indirdi. Heyet, B.E'ye ise "kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası vererek, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Olay

Merkez Seyhan ilçesi Narlıca Mahallesi'nde 24 Ekim 2023'te Umut G'nin evde bıçakla öldürülmesiyle ilgili polis ekiplerince gözaltına alınan S.G. ve B.E. tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adana'da Cinayet Davası: İki Sanığa Ceza - Son Dakika

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