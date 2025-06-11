Adana'da Cinayet Davasında Duruşma Devam Ediyor

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, bir kişinin tabancayla öldürülmesiyle ilgili 4'ü tutuklu 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu A.Y, A.Ö, M.S, Y.Ö. ile tutuksuz sanık B.Ö. ve bazı tanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada beyanı alınan tanık H.K, olay günü A.Y'ye ait yıkamacının ofisinde oturduğunu ve alkol aldığını söyledi.

Sanık A.Ö'nün maktul Ömer Demir'i barışmak amacıyla yanına çağırdığını belirten H.K, "Orada diğer sanıklar da vardı. Sadece sanıklardan B.Ö'nün ofisin içinde olmadığını hatırlıyorum. Ofiste alkol aldığım için net bir şey göremedim. Asıl olay ofisin dışında gerçekleşti. Bağırma sesleri duydum. Sonrasında silah sesi geldi. 7-8 el silah sesi duydum. Sonra ben masanın altına eğildim. Silah sesleri bitince dışarı doğru kaçtım. Kimin kime ateş ettiğini bilmiyorum." diye konuştu.

Sanık A.Ö, savunmasında, gün içinde telefonda tartıştığı Ömer Demir'in kendisine tehdit içerikli mesajlar attığını iddia etti.

Bu mesajları göstermek için A.Y'nin yanına gittiğini anlatan A.Ö, şöyle konuştu:

"Telefonu A.Y'ye verdim. Ömer ile A.Y. konuştu. Ömer, A.Y'ye barışmak için dükkanına geleceğini söylemiş. Ömer Demir bir grup arkadaşıyla silahlı bir şekilde A.Y'nin yıkamacı dükkanına geldi. Bize karşı aniden ateş edince ben de panik yaptım ve onlara doğru ateş ettim. Yanındaki arkadaşları da bize doğru ateş ediyordu. Benim kimseyi öldürme amacım yoktu."

Diğer sanıklar da haklarındaki suçlamaları kabul etmedi.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, dosyadaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanıkların mevcut halinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti de sanıkların mevcut hallerinin devamına, olay yerinde keşif yapılmasına ve eksik hususların giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Merkez Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi'nde 31 Ocak 2024'te silahla vurularak yaralanan Ömer Demir (22) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Gözaltına alınan zanlılardan A.Y, A.Ö, M.S. ve Y.Ö. tutuklanmış, B.Ö. ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmıştı.

Sanıklar hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet, "ruhsatsız silah taşıma" suçundan da 1 yıldan 3'er yıla kadar hapis talebiyle savcılıkça hazırlanan iddianame Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.