Adana'da cinayet davasında sanığın tutukluluğu devam - Son Dakika
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Adana'da cinayet davasında sanığın tutukluluğu devam

Seyhan'da karısını ve bacanağını öldüren Gökhan Çelik'in davasında tutukluluğu sürdü.

17.04.2025 16:02
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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, tartıştığı karısını ve bacanağını tabancayla öldüren, yoldan geçen 2 kişiyi de yaralayan tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Gökhan Çelik ile bazı müştekiler, tanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada ilk olarak beyanı alınan tanık S.E. olaya ilişkin görgü sahibi olmadığını belirterek, "Olaydan sonra sanığı elinde silahla birden evimin kapısında gördüm. Nerden ve nasıl geldiğini bilmiyorum. Bana 'Korkma sana bir şey yapmayacağım yardıma ihtiyacım var' dedi. O sırada telefon yanımda olmadığı için durumu polise bildiremedim." diye konuştu.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Gökhan Çelik, eşiyle aralarında anlaşmazlık bulunduğunu ve zaman zaman tartışma yaşadıklarını söyledi.

Eşinin kız kardeşi G.A'nın önceki celsede bulunduğu aleyhe beyanları kabul etmediğini belirten sanık Gökhan Çelik, "G.A. benim Mardin'de eşime şiddet uyguladığımı iddia etti. Eğer ben bunları yaptıysam olayı aileme şikayet edebilirlerdi. Ben bunları yapmış olsaydım kayınvalidem çocuğumu görmem için benim yanıma getirmezdi. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyeme ve beraatime karar verilmesini talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Sanık avukatı da olay sırasında müvekkilinin şok geçirdiğini öne sürerek, şöyle konuştu:

"Sanık olaydan önce eşiyle barışma amaçlı telefon konuşması gerçekleştirmiştir. Bilirkişi raporuna göre müvekkilimin geriye dönüp ateş ettiğine dair bulgu yoktur. Müvekkilimin kaçtığı yönde bir mermi kovanı da bulunmamıştır. Bu durumların netleşmesi için olay yerinde keşif yapılmasını ve müvekkilimin cezai ehliyetinin tespit edilmesi için Adli Tıp Kurumuna sevk edilmesini talep ediyoruz."

Müşteki avukatları da sanıktan şikayetçi olduklarını belirterek, üzerine atılı suçlamalar yönünden cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Cumhuriyet savcısı ise sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, dosyadaki mevcut delil durumu, bu aşamada adli kontrol tedbirinin yetersiz olması dikkate alınarak Gökhan Çelik'in tutukluluk halinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına, olay yerinde keşif yapılması talebinin ve sanığın cezai ehliyet için Adli Tıp Kurumuna sevkinin reddine, bu celse beyanı alınamayan müşteki ve tanıkların diğer celse dinlenilmesine karar vererek, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Merkez Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesi Güney Kuşak Bulvarı'nda 28 Haziran 2024'te Gökhan Çelik (29), otomobilde tartıştığı bacanağı Murat Akdöker'i tabancayla vurduktan sonra araçtan inerek kaçmaya çalışan eşi Hatice Çelik'e (27) ateş etmişti.

Hatice Çelik olay yerinde hayatını kaybetmiş, Gökhan Çelik'in kaçarken ateş açması sonucu çevredeki 2 kişi daha yaralanmıştı. Uygulama sırasında olayı görünce duruma müdahale eden polis ekipleri, kendilerine ateş açan Gökhan Çelik'i bacağından vurmuş ancak zanlı olay yerinden kaçmıştı. Çalışmalar sonucu Yeşilyuva Mahallesi'nde bir evin damında saklanırken yakalanan Gökhan Çelik, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Öte yandan, Gökhan Çelik tarafından tabancayla vurulan bacanağı Murat Akdöker (30), 19 Temmuz 2024'te tedavi gördüğü özel hastanede yaşamını yitirmişti.

Tutuklu sanık Gökhan Çelik hakkında, eşi maktul Hatice Çelik'e yönelik eylemi nedeniyle "eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, bacanağı Murat Akdöker'e yönelik eylemi nedeniyle "kasten öldürme" suçundan müebbet, olayı görünce duruma müdahale eden polise yönelik ateş etme eylemi nedeniyle "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar, sanığın kaçarken ateş açması sonucu yaralanan İ.H.A'ya yönelik eylemi nedeniyle "silahla olası kastla yaralama" suçundan 9 aya kadar, C.A'yı yaralamasına yönelik eylemi nedeniyle "silahla olası kastla neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama" suçundan 1 yıla kadar ve "kamu malına zarar verme" suçundan da 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası talebiyle Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılmıştı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adana'da cinayet davasında sanığın tutukluluğu devam - Son Dakika

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