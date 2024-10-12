Adana'da Daire Hırsızlığı: Mahkeme İle Eve Kavuştu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Adana'da Daire Hırsızlığı: Mahkeme İle Eve Kavuştu

Emekli İrfan Aldeniz, hym. müteahhit yüzünden duvarla kapatılan dairesine mahkeme kararıyla kavuştu.

12.10.2024 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da kapısına duvar örülerek yandaki daireyle birleştirilip satılan evin sahibi, iki yıl sonra mahkeme kararıyla konutuna kavuştu.

Emekli İrfan Aldeniz (56), ablasıyla 2022'de merkez Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi'ndeki 14 katlı bir apartmanın 7'nci katında bulunan 4 daireden birini satın aldı.

Aldeniz, evi satın aldığı kişinin taşınmak için iki ay süre istemesi nedeniyle beklemeye başladı.

Aradan geçen yaklaşık 3 ayda daireyi boşaltmayan eski ev sahibi, Aldeniz'in avukatı aracılığıyla gönderilen tebligatın ardından daireden ayrıldı.

Aldeniz, dairesine taşınma hazırlığı yaptığı sırada telefonda kendisini apartmanın müteahhidi olarak tanıtıp haksız para talebinde bulunduğu iddiasıyla Abdullah K. ile tartıştı.

Bitişikteki daireyle birleştirilip başkasına satılmış

Tartışmanın ardından dairesine giden Aldeniz, evinin kapısının sökülerek yerine duvar örüldüğünü fark etti. Daha sonra Aldeniz, evinin bitişikteki aynı tip daireyle birleştirilerek başkasına hukuksuz şekilde satıldığını fark etti.

Bunun üzerine Aldeniz, avukatı aracılığıyla evine girmesini engellediği ve kendisini zarara uğrattığı gerekçesiyle Abdullah K. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunup, dairesinin de kendisine teslim edilmesini istedi.

Görevlendirilen bilirkişi, yaptığı incelemede İrfan Aldeniz'e ait 28 numaralı dairenin kapısının sökülerek duvar örüldüğünü, bitişiğindeki 29 numaralı dairede tadilat yapılarak geçiş sağlandığını ve her iki dairenin birlikte kullanıldığını belirledi.

Bilirkişinin tespitlerinin ardından 11. Asliye Hukuk Mahkemesinin aldığı karar doğrultusunda Adana 2. Genel İcra Dairesi görevlileri, kapısı sökülüp duvar örülen dairenin sınırlarının belirlenerek asıl sahibine teslim edilmesini sağlamak için binaya gitti.

Kapının yerine örülen duvar işçiler tarafından balyozla kırıldığında ise daire girişinin banyo olarak düzenlendiği görüldü. İşçiler, duvarı kırdıktan sonra dairenin girişine yeni kapı taktı.

"Maddi ve manevi zararımız var"

İrfan Aldeniz, AA muhabirine, daireyi yaklaşık iki yıl önce banka kredisi kullanarak ablasıyla birlikte satın aldığını söyledi.

Daireyi satın aldıktan sonra müteahhit Abdullah K. ve evin eski sahibi ile sorun yaşamaya başladığını belirten Aldeniz, şöyle konuştu:

"Evin eski sahibi, taşınmak için benden 2 ay süre istedi. Aradan 3 ay geçmesine rağmen eski ev sahibi daireyi boşaltmadı. Avukatımız aracılığıyla kendisine tebligat gönderilince bu kişi daireyi tahliye etti. Ancak eski ev sahibi, buradan ayrılınca dairenin anahtarını bize teslim etmedi. Daha sonra kendisini müteahhit olarak tanıtan bir kişi ortaya çıkarak, binanın merdivenlerine yapılacak demir korkuluk için benden 350 bin lira istedi. Kendisine karşı çıkmam üzerine bu kişi, 'Dairen burada, gel daireyi alabiliyorsan al' sözleriyle tehditkar şekilde konuşmaya başladı. Biz isteğini kabul etmeyince evin kapısını söktürüp duvar ördürerek zorla el koydu. Daha sonra benim dairemle bitişikteki daireyi birleştirip başkasına verdi. Biz çok mağdur olduk. Maddi ve manevi zararımız var. Bankadan konut kredisi kullanarak evi aldık ama içine geçip oturamadık. Hem bu dairenin kredi borcunu ödüyoruz, hem de oturduğumuz evin kirasını ödüyoruz. Konuyla ilgili savcılığa da suç duyurusunda bulunduk."

Aldeniz, şu an kapısı sökülen evinin tadilatının devam ettiğini kaydetti.

Kaynak: AA

3-sayfa, Ekonomi, Güncel, Emlak, Hukuk, adana, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da Daire Hırsızlığı: Mahkeme İle Eve Kavuştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:25 Domuz eti skandalı sonrası vatandaşlara uyarı: Bu belirtileri görürseniz hastaneye koşun Domuz eti skandalı sonrası vatandaşlara uyarı: Bu belirtileri görürseniz hastaneye koşun
11:06 AK Partili başkan, Burger King açılışını Erdoğan’la özdeşleşen şiirle savundu AK Partili başkan, Burger King açılışını Erdoğan'la özdeşleşen şiirle savundu
10:38 Kredi kartlarına katkı payı geliyor Limit düşürmek için sıraya girdiler Kredi kartlarına katkı payı geliyor! Limit düşürmek için sıraya girdiler
10:27 DEM Partili vekiller, sundukları kanun teklifi ile Bahçeli’nin elini havada bıraktı DEM Partili vekiller, sundukları kanun teklifi ile Bahçeli'nin elini havada bıraktı
09:40 Boş kalan eğitim fakültesinde 2 öğrencinin 17 hocası var Boş kalan eğitim fakültesinde 2 öğrencinin 17 hocası var
14:57 Trabzon’da sınıfta fenalaşan 5. sınıf öğrencisi hayatını kaybetti Trabzon'da sınıfta fenalaşan 5. sınıf öğrencisi hayatını kaybetti
14:51 Tabeladaki rakam keyifleri hayli kaçıracak Tabeladaki rakam keyifleri hayli kaçıracak
14:50 Romanya’da yolda açılan dev çukur, anne ve 5 yaşındaki oğlunu yuttu Romanya'da yolda açılan dev çukur, anne ve 5 yaşındaki oğlunu yuttu
14:47 Dolandırıcıların bu yöntemlerine dikkat Dolandırıcıların bu yöntemlerine dikkat
14:46 Nagihan Karadere’den Acun’la ilgili çok konuşulacak sözler: Şu hali tarihte yoktur Nagihan Karadere'den Acun'la ilgili çok konuşulacak sözler: Şu hali tarihte yoktur
14:33 Köfteci Yusuf’ta yaşanan skandal sonrası Diyanet’in telefonları kilitlendi Köfteci Yusuf'ta yaşanan skandal sonrası Diyanet'in telefonları kilitlendi
14:18 Enflasyon tahmini değişti, hesaplar sil baştan İşte memur ve emekli için konuşulan zam oranı Enflasyon tahmini değişti, hesaplar sil baştan! İşte memur ve emekli için konuşulan zam oranı
14:17 Elon Musk, ev İşlerine yardımcı olacak 30.000 dolarlık ’’Optimus’’ robotlarını tanıttı Elon Musk, ev İşlerine yardımcı olacak 30.000 dolarlık ''Optimus'' robotlarını tanıttı
13:58 Şeytanın aklına gelmez Stadı taşıdıkları yerle rakiplerinin psikolojisini bozacaklar Şeytanın aklına gelmez! Stadı taşıdıkları yerle rakiplerinin psikolojisini bozacaklar
13:56 Kebapta tekila, kokoreçte ise votka tespit edildi Kebapta tekila, kokoreçte ise votka tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2024 11:52:05. #1.13#
SON DAKİKA: Adana'da Daire Hırsızlığı: Mahkeme İle Eve Kavuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.