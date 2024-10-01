Adana'da Deprem Davasında Duruşma Devam Ediyor - Son Dakika
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Adana'da Deprem Davasında Duruşma Devam Ediyor

Kubilay Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili sanıkların savunmaları ve bilirkişi raporu beklendi.

01.10.2024 18:17
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Adana'da 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremde Kubilay Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili müteahhit Murat Helete ile teknik uygulama sorumlusu inşaat mühendisi Mehmet Gülaç'ın yargılanmasına devam edildi.

Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklardan Mehmet Gülaç ve taraf avukatları katıldı. Diğer sanık Murat Helete ise mahkemeye gelmedi.

Sanık Mehmet Gülaç, binanın yapımında teknik uygulama sorumlusu olmadığını öne sürerek, "Apartmanın inşa süreciyle ilgili benim bir sorumluluğum bulunmamaktadır. Önceki aşamalarda vermiş olduğumu beyanlarımı tekrar ediyorum. Hakkımda uygulanan adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını talep ediyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi istiyorum." savunmasını yaptı.

Cumhuriyet savcısı ise sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verilmesi ve dosyadaki eksik hususların giderilmesi yönünde talepte bulundu.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına, müteahhit Murat Helete ile inşaat mühendisi Mehmet Gülaç'ın kusur durumları konusunda bilirkişi raporunun beklenilmesine karar vererek, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Adana'da depremde yıkılan binalardaki yapım kusurlarıyla ilgili soruşturma kapsamında Kubilay Apartmanı'nın müteahhidi Murat Helete 16 Şubat 2023'te tutuklanmıştı.

2 Ekim 2023'teki ilk duruşmada sanık Murat Helete, tutuklulukta kaldığı süre, delillerin büyük ölçüde toplanmış olması dikkate alınarak yurt dışına çıkış yasağı ile tahliye edilmişti.

Kaynak: AA

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