Adana'da Deprem Paneli Düzenlendi - Son Dakika
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Adana'da Deprem Paneli Düzenlendi

Adana\'da Deprem Paneli Düzenlendi

Büyükşehir Belediyesi, deprem eylem planı kapsamında 'Fay Hatları ve Deprem Paneli' gerçekleştirildi.

20.11.2024 21:18
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Büyükşehir Belediyesince deprem eylem planı çalışmaları kapsamında " Adana'da Fay Hatları ve Deprem Paneli" yapıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, belediyenin tiyatro salonunda düzenlenen panelde, deprem riskine karşı alınabilecek önlemler konusunda çalıştıklarını söyledi.

Bu konuda yapılan toplantılarla olası depremlerde koordinasyonun sağlanması için görüşmeler gerçekleştirdiklerini ifade eden Karalar, "Afet Koordinasyon Merkezi'ni oluşturduğumuzda hangi sokakların zarar gördüğünü ve hangi arama kurtarma ekibinin nereye gideceğini anında söyleyelim. Ne kadar hızlı müdahale ederseniz o kadar can kurtarma şansınız yüksek oluyor." dedi.

Karalar'ın konuşmasının ardından Gazi Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Kurucu Başkanı Prof. Dr. Süleyman Pampal, Adana ve çevresindeki fay hatlarıyla ilgili sunum yaptı.

Pampal, "Objektif olarak söyleyeyim, 'Savrun fayı kırılacak, Adana yıkılacak, yeniden büyük deprem olacak.' deniliyor. Böyle bir şey yok. Savrun fayı benim 2 yıldır tekrar çalışmaya başladığım bir fay. Aktif değil, parçalı. Kırılsa bile tek parçada kırılmaz." diye konuştu.

İnsanların zaman zaman deprem riskini unuttuğunu belirten Pampal, toplumun bilinç düzeyini yükselterek tedbir alınması gerektiğini ifade etti.

Adana'nın büyük bir kısmının zemininin alüvyon olduğunu dile getiren Pampal, şunları kaydetti:

"Kuzey Adana'nın zeminleri oldukça iyi. Genç olmakla beraber kaya zeminler. Oralara doğru gelişmeyi yönlendirmek ve eldeki stoku da bir şekilde depreme dayanıklı hale getirmek için çalışmalar yapmak gerekiyor. Akçalıuşağı fayı henüz kırılmamış. O nedenle özellikle Kuzey Adana'daki yerleşim alanlarında yavaş yavaş çalışmaları hızlandırmak, hazırlıklarımızı yapmak ve vatandaşlarımızı bilinçlendirmek gerekiyor."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adana'da Deprem Paneli Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ferhata Geçer:
    Denetleme mekanizması rüşveti kesmediği, hatalıların hatalarını örtmeyi bırakmadığı, vatandaşın da tamahkarlığı terk etmediği sürece her depremde ölenler olmaya devam edecek... 0 0 Yanıtla
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