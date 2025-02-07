Adana'da Depremde Yıkılan Tutar Yapı Sitesi Davasında "Olası Kast" Talebini Müstemir Yetkili Heyet Değerlendirecek

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HABER: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Adana'da 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 63 kişinin hayatını kaybettiği Tutar Yapı Sitesi davasının altıncı duruşması görüldü. Müşteki avukatları sanıklardan "olası kastla adam öldürme" suçundan ek savunma alınmasını talep etti. Duruşmada tutuklu teknik uygulama sorumlusu ve inşaat mühendisi Cüneyt Akkaya, "Benim tek bir hatam varsa alınacak cezaya razıyım" dedi. Mahkeme heyeti, müşteki ve müşteki avukatlarının sanıklara olası kasttan ek savunma verilmesi taleplerinin müstemir yetkili heyet tarafından değerlendirilmesine karar verdi.

6 Şubat depremlerinde Adana'nın Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi'ndeki Tutar Yapı Sitesi'nin C bloğunun yıkılması sonucu 63 kişi hayatını kaybetti. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Tutar Yapı Sitesi'nin teknik uygulama sorumlusu ve inşaat mühendisi Cüneyt Akkaya, C bloğun zemin katındaki dairede tadilat yaptırdıkları ileri sürülen sanıklar Bekir Baloğlu ve oğlu Osman Baloğlu hakkında "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Zeydan Karalar da duruşmayı takip etti

Adana 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Cüneyt Akkaya, Bekir Baloğlu ve Osman Baloğlu, bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Müştekiler ve taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu. Duruşmayı Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da takip etti. Duruşmada ilk olarak müştekilere söz verildi.

Müştekiler yaşanılan yıkımın normal bir yıkım olmadığını, sanıkların tadilat yaptığını belirterek şikayetçi olduklarını söyledi. Daha sonra müşteki avukatlarına söz verildi.

Müşteki avukatlarından "olası kast" vurgusu...

Avukat Gülsüm Özdoğru ifadesinde, "Sanıklar basit tadilat ruhsatının belediye tarafından verildiğini belirtse de ruhsatın verilip verilmediği kesin değil kaldı ki verilse bile yapılan tadilat basit bir tadilat değil, duvarları kırarak alt kat ile üst katı birleştirmişlerdir. Daha sonra başkaca kişilerce bu daire dubleks daire olarak satın alınmıştır. Deprem tarihinde ise diğer bloklar yıkılmaz iken bu blok yıkılmıştır. Savcılık aşamasında gözaltına alınan kooperatif üyeleri de kolon kesildiğini belirtmişlerdir. Şu aşamada mahkemeniz nezdinde tutuklu sanıkların kaçma şüpheleri bulunduğu için tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep ediyoruz" diye konuştu.

Avukat Mehtap Akyüz Özcan, sanıkların "olası kastla adam öldürme" suçundan ek savunma alınmasını talep ederek, "Sanıklar adli kontrolle serbest kaldıklarında mal kaçırdılar ve sırada kendileri var bu nedenle tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep ediyoruz" dedi.

Diğer müşteki avukatı Ümit Büyükdağ da "olası kast" söz konusu olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Bu kişiler böyle bir tadilatın basit bir tadilat olmadığını, esaslı tadilatın izne tabi olduğunu bilebilecek durumdadır. Yapılan tadilat basit değil, esaslı bir tadilattır ve binanın dengesi ile oynamıştır. Yandaki blok yıkıldığı halde ona bitişik olan binada neredeyse hiçbir hasar yok. Tutar Yapı Sitesi'nde vefat eden canlarımıza ait bedenler parçalanmıştı. Bu kişiler bu işi bilen insanlar, yaptıkları eylemin nereye gideceğini biliyorlardı. Ancak ısrarla tadilatı kendilerinin yapmadıklarını belirttiler. Sürekli olarak kiracılarının üzerine attılar ancak kiracılarımız dedikleri kiracı bile değil orada. Sanıkların olası kasttan ceza almaları gerekmektedir."

Tutuklu sanık teknik uygulama sorumlusu ve inşaat mühendisi Cüneyt Akkaya'nın avukatı "Müvekkilim hiçbir şekilde kaçma gayesi içerisinde değildir. 17 yıldır yurt dışında yaşamaktaydı ve orada yakalanarak 7 ay tutuklu kalmıştır. Müvekkilim üzerine düşen her türlü şeyi yapmış ve binayı o şekilde teslim etmiştir. Ek bilirkişi raporu talep ediyoruz" dedi. Diğer sanıkların avukatları da ek bilirkişi raporu alınmasını talep etti.

"Benim tek bir hatam varsa alınacak cezaya razıyım"

Tutuklu sanık Cüneyt Akkaya savunmasında, bilirkişi raporlarına katılmadığını belirterek, "Bu bina, Adana Ceyhan depremini geçirdi ve hiçbir hasar almadı. Rapordaki gibi malzemelerin kötü olması mümkün değil. Bu binanın iskanı mevcut. Bina fen ve mühendislik kurallarına göre uygun olarak yapılmıştır. 3 bina var birisi yıkılıyor. Benim tek bir hatam varsa alınacak cezaya razıyım. Ama benim iskandan sonra olanlardan haberim yok, müdahale yetkim de yok. Ben o projeyi yaptığımda 30 yaşındaydım şimdi 63 yaşındayım. Ben mesleğimi iyi yaptım. Tahliyemi talep ediyorum" diye konuştu.

"Ben neden cezaevinde yattığımı bilmiyorum"

Tutuklu sanık Bekir Baloğlu, savunmasında sanık Akkaya'nın kendisini suçladığını, ancak Akkaya'nın yaptığı diğer binaların yıkıldığını ve ağır hasar aldığını vurgulayarak, "Bina yapılırken malzemeden çalınmıştır. 20'lik demirler hiç kullanılmamıştır. Binada oturma izni yok. Kendi üstünden suçu atmak için bizi suçluyor. Adana'da vefat edenlerden çoğu sanık Akkaya'nın yaptığı binalarda. Avukatlar bizim suçsuz olduğumuzu bildikleri halde bizim üzerimize oynuyorlar. Avukatlar iftira atıyor. Avukatlar ısrarla beni işin içerisine çekiyor. Ben 8 aydır cezaevindeyim, suçumda oğluma para vermek. Sağlığım yerinde değil. Ben kimseyi tehdit etmedim. İnsanların acısı büyük ama bizim suçumuz ne? Ben burda niye yattığımı bilmiyorum. Tahliyemi talep ederim" dedi.

Tutuklu sanık Osman Baloğlu, savunmasında, "Ben bahse konu daireyi satın aldım ve sonra kiraya verdim. Benden kiracım tadilat için izin almamı istedi ve ben de başvuru yaptım. Ben zaten birleştirileceğini bilmiyordum. Kendi inşaat mühendisleri ile daireleri birleştirip merdiven yapmışlar. Çukurova Belediyesi'ne ben başvurdum ve hiçbir zarar verilmemiş dendi. Ben art niyetli olsam Çukurova Belediyesi'ne neden başvurayım? Biz bu dosyaya zorla ekletildik. Bilirkişi raporunun bilinçsizce hazırlandığını düşünüyorum. Tahliyemi talep ederim" diye konuştu.

"Olası kast" talebini müstemir yetkili heyet değerlendirecek

Cumhuriyet Savcısı mütalaasında, "Eksik hususların giderilmesi, suçun vasıf ve mahiyeti mevcut delil durumu tahliye halinde sanıkların kaçma olasılıklarının bulunması nedeniyle tutukluluk hallerinin ayrı ayrı devamına karar verilmesi kamu adına talep ve mütalaa olunur" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık ve sanık avukatlarının yeniden bilirkişi raporu aldırılması talebinin reddine, müşteki ve müşteki avukatlarının sanıklara olası kasttan ek savunma verilmesi taleplerinin müstemir yetkili heyet tarafından değerlendirilmesine karar verdi. Heyet, dosyadaki eksik hususların giderilmesi ve sanıkların tutukluluk halinin devamına ilişkin karar vererek duruşmayı 18 Nisan'a erteledi.