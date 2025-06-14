Adana\'da Dolandırıcılık Çetesi Çökertildi

ADANA'da sosyal medya ve internet sitelerinde satış yapan 13 kişiyi adreslerine çağırıp, dolandırdığı belirlenen Cono Aşireti'ne mensup 7 kişilik çete çökertildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yüreğir Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, sosyal medya ve internet sitelerinde cep telefonu, mobilya, beyaz eşya ve kurbanlık hayvan satışı yapan 13 kişiyi dolandıran çeteyi deşifre etti. Cono Aşireti mensubu olduğu belirlenen 3'ü kadın 7 şüphelinin, satıcıları kendi adreslerine çağırdığı, ürünleri aldıktan sonra ücreti de banka hesabına göndereceklerini söyleyerek kaybolduğu tespit edildi. Bazı olaylarda kadın şüphelilerin, satıcıları cinsel taciz iddiasıyla tehdit edip şikayetçi olmaması için zorladıkları saptandı.

Ekipler, Özel Harekat polisinin de desteğiyle, belirlenen adreslere 12 Haziran'da şafak vakti operasyon düzenledi. Demir kapıları koçbaşlarıyla kırılıp girilen evlerde Çağla D., Hazel O., Hazal Y., Emirhan D., Cezmik D., Soner D. ve Nizar O. gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüpheliler, sorgularında, dolandırıcılık yapmadıklarını, satın aldıkları ürünlerin ücretini ödediklerini öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Çağla D., Hazel O., Emirhan D. ve Cezmik D., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı; diğer 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.