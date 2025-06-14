Adana\'da Dolandırıcılık Operasyonu

Adana'da sosyal medya ve ilan sitelerine koyulan ürünleri alacaklarını söyleyerek evlerine çağırdıkları satıcıları farklı yöntemlerle dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, sosyal medya ve ilan sitelerine koyulan ürünleri alacaklarını söyleyerek evlerine çağırdıkları 13 satıcıyı dolandırdıkları iddia edilen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Polis, "tantanacılık" olarak bilinen yöntemin yanı sıra siparişi veren kadınların satıcılar tarafından istismar edildiğini öne sürerek müştekileri tehdit ettiği veya ürünü alarak parasını banka hesabına atacaklarını söyleyerek dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen "Cono aşireti" olarak bilinen gruba yönelik operasyon düzenledi.

Özel harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda, Çağla D, Emirhan D, Cezmik D, Soner D, Hazel O, Hazal Y. ve Nizar O. evlerinde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Emirhan D, Çağla D, Cezmik D. ve Hazel O. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.