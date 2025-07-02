Adana'da Dolandırıcılık Operasyonu: 3 Tutuklama - Son Dakika
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Adana'da Dolandırıcılık Operasyonu: 3 Tutuklama

02.07.2025 10:23
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Polis gibi davranarak 6 milyon lira dolandıran 5 kişiden 3'ü tutuklandı. Operasyonda silah ve döviz ele geçirildi.

Adana'da telefonda kendilerini polis olarak tanıttıkları 4 kişiyi 6 milyon 202 bin lira dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Ümmühani D. (74), Yurdagül T. (67), Emine A. (70) ve Saliha A'nın (69) telefonda kendilerini polis olarak tanıtan kişilerce dolandırıldıkları ihbarı üzerine araştırma başlattı.

Şüphelilerin, "kimlikleriniz kopyalanıp Fetullahçı Terör Örgütü tarafından kullanıldı" yalanıyla kandırdıkları müşteki kadınların döviz ve altınlarını aldıkları, kendi hesaplarına para yatırmalarını sağladıkları, kredi kartlarından altın alışverişi yaptıkları tespit edildi.

Zanlıların, Yurdagül T. ile gerçekleştirdikleri telefonla görüşmelerinde "eve iki polisin geleceğini ve bu kişilerin vatan parolasını bilmeleri halinde ziynet eşyalarını teslim etmesi gerektiğini" söylediği ve bu yöntemle kadından yaklaşık 5 milyon lira değerindeki altınlarını aldıkları öğrenildi.

Müştekilerin toplamda 6 milyon 202 bin lirasını dolandırdıkları öne sürülen 5 şüphelinin kimliği belirlendi.

Zanlılar Ercan G. (22), İhsan G. (20), Muhammed A. (26), Şeyhmus A. (20) ve Tahsin İ. (24), Sarıçam ilçesindeki bir lokantada gözaltına alındı.

Operasyonda ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ve 28 mermi ele geçirildi, şüphelilerin 6 cep telefonuna incelenmek üzere el konuldu.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ercan G, İhsan G. ve Muhammed A. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, Şeyhmus A. ve Tahsin İ. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada, zanlılardan Ercan G'nin mağdurlardan Ümmühani D'den aldığı kredi kartıyla bir kuyumcudan 282 bin liralık altın alması iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adana'da Dolandırıcılık Operasyonu: 3 Tutuklama - Son Dakika

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