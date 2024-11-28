Adana'da Dört Sanığa Otomobil Gasbından Ceza

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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişinin otomobilini gasbettiği öne sürülen tutuklu 1'i kadın 4 sanığa "birden fazla kişi tarafından geceleyin birlikte yağma" suçundan 6 yıl 1'er ay hapis cezası verildi.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Hilal Ş, Emirhan G, Abdulkadir G. ve İlker E. ile taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, olay tarihinde Hilal Ş'nin, Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda müşteki C.K'yi otomobiliyle seyir halindeyken otostop yaparak durdurduğunu, bu sırada sanıklar Emirhan G, Abdulkadir G. ve İlker E'nin müşteki C.K'yi darbederek otomobilden indirip aracını ve kredi kartını gasbettiğini belirtti.

Savcı, sanıkların müşteki C.K'nin kredi kartından 1000 lira harcama yaptıkları, otomobili Sucuzade Mahallesi'ndeki boş arsaya park ettikleri ve aracı parçalamak için plan yaptıkları sırada yakalandıklarını kaydederek, fikir ve eylem birliği içinde hareket eden Hilal Ş, Emirhan G, Abdulkadir G. ve İlker E'nin "birden fazla kişi tarafından geceleyin birlikte yağma" suçundan ayrı ayrı cezalandırılması ve tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Savunmaları alınan sanıklar, olay nedeniyle pişman olduklarını ve müşteki C.K'nin maddi zararını giderdiklerini belirterek, tahliye ve beraatlarını istedi.

Mahkeme heyeti, "birden fazla kişi tarafından geceleyin birlikte yağma" suçundan 6 yıl 1'er ay hapse çarptırdığı sanıkların tutuklulukta kaldığı süreyi dikkate alarak adli kontrol tedbiriyle tahliyesine verdi.

Olay

Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda müşteki C.K'ye ait otomobili gasbettiği iddiasıyla zanlılar Hilal Ş. ikametinde, Emirhan G, Abdulkadir G. ve İlker E. ise Sucuzade Mahallesi'ndeki bir otoparkta çaldıkları aracın içinde yakalanmıştı. 15 Ağustos 2023'te tutuklanan zanlıların, C.K'nin kredi kartıyla alışveriş yaptıkları belirlenmişti.