Adana\'da Dronla Trafik Denetimi

Adana'da dronla yapılan trafik denetiminde, yaya geçitlerindeki vatandaşlara ilk geçiş hakkını vermedikleri belirlenen 29 sürücüye para cezası uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Fuzuli Caddesi'ndeki yaya geçitlerinde denetim yaptı.
Dronla bölgeyi havadan inceleyen ekipler, yaya geçitlerini kullanarak yolun karşısına geçmek isteyenlere ilk geçiş hakkını vermediği belirlenen 29 aracın sürücüsüne 3 bin 135'er lira ceza kesti.
Para cezası uygulanan sürücülerden bazıları, kural ihlali yapmadıklarını öne sürdü.
Öte yandan bisiklet yolunu kullanan 7 ve kask takmayan 21 sürücüye da para cezası uygulandı.
Denetimlerde bazı araçların yayalara yol vermemesi ve sürücülerin durdurulması dronla kaydedildi.
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