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Adana'da elektrikli bisiklet çalan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Adana'da elektrikli bisiklet çalan şüpheli tutuklandı

Adana'da bir evden çalınan elektrikli bisiklet, güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkılarak tespit edilen şüpheli sayesinde bulundu. Şüpheli, yapılan baskınla evinde yakalandı ve tutuklandı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şüphelinin olay yerinde panikleyip kaçması, daha sonra geri dönerek bisikleti çalması görülebiliyor.

Adana\'da elektrikli bisiklet çalan şüpheli tutuklandı
29.12.2023 - 10:47,  Güncelleme: 10:48
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Adana'da bir evden elektrikli bisiklet çalan ve güvenlik kamerasından tespit edilerek yakalanan şüpheli tutuklandı.

Merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde 13 Aralık'ta bir evin bahçesinde park halindeki elektrikli bisiklet çalındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, ihbar üzerine adrese giderek araştırma başlattı.

Ekipler, ikamete ait güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak şüphelinin kimliği tespit etti.

Şüpheli Ural B, evine yapılan baskınla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Şüphelinin olay yerinde panikleyip kaçması, daha sonra dönüp elektrikli bisikleti çalması güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: AA
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