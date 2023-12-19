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Adana'da FETÖ üyesi sanığa hapis cezası

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olduğu gerekçesiyle tutuksuz yargılanan sanık, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

Adana\'da FETÖ üyesi sanığa hapis cezası
19.12.2023 - 11:49,  Güncelleme: 11:55
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Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olduğu gerekçesiyle tutuksuz yargılanan sanık, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık H.S. ve avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, FETÖ'nün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen sanığın, örgütün sohbet toplantılarına katıldığını ve "örgüt üyeliği" suçundan işlem yapılan "mahrem imamlar" ile görüşme kaydının bulunduğunu ifade etti.

H.S'nin, örgütle iltisakı gerekçesiyle kanun hükmünde kararname ile kapatılan dernekte üyeliğinin olduğunu aktaran savcı, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık ise savunmasında hakkındaki suçlamaları reddetti.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA
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