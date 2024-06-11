Adana'da genç otoparkta öldürüldü, 3 sanık hakkında müebbet hapis cezası talebiyle dava açıldı - Son Dakika
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Adana'da genç otoparkta öldürüldü, 3 sanık hakkında müebbet hapis cezası talebiyle dava açıldı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, bir gencin otoparkta darbedilerek ve bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili 2'si tutuklu 3 sanık hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası talebiyle dava açıldı. İddianamede, sanıkların suça sürüklenen çocuklarla birlikte hareket ettikleri ve maktulü öldürme kastıyla hareket ettikleri belirtildi. Tutuklu sanıkların suçlamaları reddettikleri ve gelecek günlerde hakim karşısına çıkacakları ifade edildi.

11.06.2024 13:03
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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, 26 yaşındaki gencin otoparkta darbedilerek ve bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili 2'si tutuklu 3 sanık hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Kuruköprü Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinin otoparkında, 26 Şubat'ta Selam Şenci'nin (26) öldürülmesiyle ilgili şüpheliler tutuklu D.A. ve Y.Ö. ile tutuksuz D.S. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, şu tespitlere yer verildi:

"Yaşı büyük şüpheliler D.A, Y.Ö. ve D.S'nin olay günü suça sürüklenen çocuklar D.K. ve U.H.Ü. ile maktulü öldürme kastıyla eylemlerine başladıkları ve eylemlerini tamamladıkları, adli rapora göre maktulün kesici alet yaralanması nedeniyle ölümünün gerçekleştiği, yoğun biçimde Selam Şenci'yi darbeden şüphelilerin öldürme kastıyla hareket ettikleri, bu yönüyle suça sürüklenen çocuklar D.K. ve U.H.Ü'nün eylemlerinin delillerle sabit olduğu, bu yönüyle yaşı büyük şüpheliler D.A, Y.Ö. ve D.S'nin üzerlerine atılı 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapisle cezalandırılması talep olunur."

İddianamedeki ifadelerinde suçlamaları reddeden 2'si tutuklu 3 sanık gelecek günlerde hakim karşısına çıkacak.

Olayın geçmişi

Merkez Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinin otoparkında, 26 Şubat'ta Selam Şenci'nin darbedilerek ve bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili 5 kişiden 4'ü tutuklanmıştı. 5 şüphelinin, 25 Şubat'ta babası tarafından merkez Yüreğir ilçesi Anadolu Mahallesi'nde öldürülen Dilan Özdemir'in arkadaşı oldukları, Şenci'yi bu cinayete engel olmadığı suçlamasıyla darbedip bıçakladıkları belirtilmişti.

Tutuklanan 2 çocuk şüpheli D.K. (16) ve U.H.Ü. (17) hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası talebiyle açılan dava Adana Çocuk Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Kaynak: AA

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