Adana'da Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın Çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Adana'da Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın Çıktı

Adana'da, merkez Seyhan ilçesinde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. İtfaiye ekipleri olay yerine sevk edilirken, polis ekipleri çevredeki iş yerlerine sıçramaması için önlem aldı.

08.08.2024 08:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da, geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesindeki bir geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede fabrikayı saran alevlere, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Yangının çevredeki iş yerlerine sıçramaması için polis ekiplerince önlem alındı.

Kaynak: AA

İtfaiye, İtfaiye, Seyhan, Seyhan, adana, adana, İtfaiye, İtfaiye, Adana, Adana, Yaşam, Yaşam, Güncel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın Çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:35 Japonya’daki 7.1’lik depremden ilk görüntüler AVM’deki ürünler yere bile düşmedi Japonya'daki 7.1'lik depremden ilk görüntüler! AVM'deki ürünler yere bile düşmedi
11:05 Japonya’da büyük deprem Tsunami alarmı verildi, hızlı tren seferleri durduruldu Japonya'da büyük deprem! Tsunami alarmı verildi, hızlı tren seferleri durduruldu
10:51 Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38 olarak açıkladı Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38 olarak açıkladı
09:55 Boeing’e ait mekikle uzaya gönderilen 2 astronot Dünya’ya dönemiyor Boeing'e ait mekikle uzaya gönderilen 2 astronot Dünya'ya dönemiyor
09:09 Katil olmasını engellemeye çalıştığı kardeşinin ölümüne neden oldu Katil olmasını engellemeye çalıştığı kardeşinin ölümüne neden oldu
16:41 Bir bitmediniz Küçük çocuğu defalarca dudağından öptü, yetmedi ’’Güzel mi’’ diye de sordu Bir bitmediniz! Küçük çocuğu defalarca dudağından öptü, yetmedi ''Güzel mi?'' diye de sordu
16:30 Türkiye, İsrail aleyhindeki soykırım davasına müdahillik beyanını Uluslararası Adalet Divanı’na sundu Türkiye, İsrail aleyhindeki soykırım davasına müdahillik beyanını Uluslararası Adalet Divanı'na sundu
16:24 Dünyaca ünlü hakemler sarhoş halde trafik tabelası çalarken yakalandı Dünyaca ünlü hakemler sarhoş halde trafik tabelası çalarken yakalandı
16:16 İspanya’da boğa festivalinde korkunç olay: Kızgın boğa, koşucuyu defalarca boynuzladı İspanya'da boğa festivalinde korkunç olay: Kızgın boğa, koşucuyu defalarca boynuzladı
16:12 Saniyeler içinde can veren baba kız yan yana toprağa verildi Saniyeler içinde can veren baba kız yan yana toprağa verildi
16:07 Aydın, Muğla ve Balıkesir’de orman yangını Alevler yerleşim yerlerine ulaştı Aydın, Muğla ve Balıkesir'de orman yangını! Alevler yerleşim yerlerine ulaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2024 12:21:55. #1.13#
SON DAKİKA: Adana'da Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın Çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement