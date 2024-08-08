Adana'da Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın Çıktı

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Adana'da, geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesindeki bir geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede fabrikayı saran alevlere, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Yangının çevredeki iş yerlerine sıçramaması için polis ekiplerince önlem alındı.