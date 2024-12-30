Adana'da Haraç İddiası: Ölüme Sebep Olan Dava - Son Dakika
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Adana'da Haraç İddiası: Ölüme Sebep Olan Dava

Adana'da haraç talebi sonrası av tüfeğiyle bir kişinin öldürülmesine ilişkin sanıkların yargılanmasına devam edildi.

30.12.2024 14:46
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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişinin av tüfeğiyle öldürülmesine ilişkin 1'i firari, 1'i tutuklu 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık K.Y. ile bazı müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada tercüman aracılığıyla beyanı alınan maktul Ahmed Madarati'nin kardeşi Suriyeli müşteki H.E. Madarati, olay tarihinden yaklaşık 2 ay önce iş yerlerine gelen kişilerin kendilerinden haraç istediğini savundu.

Olay günü iş yerlerine sanık K.Y'nin geldiğini belirten H.E. Madarati, şöyle devam etti:

"Ben, ağabeyim Ahmed Madarati ile Mirzaçelebi Mahallesi'nde cep telefonu alım satım işi yapıyordum. K.Y. bizden haraç olarak kendilerine cep telefonu ve para vermemizi istedi. Bizim bu durumu kabul etmememiz üzerine iş yerimizden ayrıldı. Bir süre sonra bu kişi yanında başka bir kişiyi de alarak ellerinde tüfekle tekrar iş yerimize geldi. Bu sırada kardeşim Ahmed Madarati iş yerinden kaçmaya çalışırken bu kişiler ellerindeki tüfekle sokakta kardeşime ateş etti. Kardeşim hayatını kaybetti. Sanıklardan şikayetçiyim. Cezalandırılmalarını talep ediyorum."

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık K.Y, suçlamaları kabul etmediğini ve müşteki beyanının gerçeği yansıtmadığını öne sürerek, "Ben kimseye silahlı saldırıda bulunmadım. Hakkımdaki iddialar asılsızdır. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." dedi.

Mahkeme heyeti, sanık K.Y'nin tutukluluk halinin ve firari sanık U.Ç. hakkındaki yakalama emrinin devamına, beyanı alınmayan tanıkların gelecek celse dinlenilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Merkez Seyhan ilçesi Mirzaçelebi Mahallesi'nde 18 Eylül 2023'te, cep telefonu satışı yapan Ahmed Madarati, iş yerine gelen ve haraç istediği öne sürülen zanlı K.Y. ile tartışmıştı. İş yerinden ayrılan K.Y. daha sonra arkadaşı U.Ç'yi de yanına alarak, av tüfeğiyle tekrar iş yerine gitmiş, Madarati dışarıya çıkıp kaçmaya çalışmıştı. Madarati, peşine düşen zanlılar tarafından av tüfeğiyle sokakta vurularak ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Zanlılar olaydan sonra kaçmış, polisin cinayetten 3 gün sonra yakaladığı K.Y. tutuklanmıştı. Firari zanlı U.Ç. hakkında ise tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkarılmıştı.

Sanıklar hakkında "iş yerinde silahla birden fazla kişiyle yağmaya teşebbüs" suçundan 11 yıl 2'şer ay ve "bir suçu işleyememekten duyduğu infialle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle hazırlanan iddianame Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adana'da Haraç İddiası: Ölüme Sebep Olan Dava - Son Dakika

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