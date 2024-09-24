Adana\'da İki Arkadaşını Bıçaklayan Sanığın Duruşması Devam Ediyor

Güncel

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, tartıştığı 2 arkadaşını bıçakla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığın "kasten öldürme" suçundan 2 kez müebbet hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, geçen yıl 22 Kasım'da arkadaşları Alperen Kaya (19) ve Eren Güngör'ü (19) bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen sanık Şeref A. (20) ile bazı müştekiler, tanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Tanık B.Y. olay günü alkol aldıklarını ve bir süre sonra arkadaşları A.Y'nin kendilerine Gençlik Köprüsü'nde kavga olduğu haberini verdiğini söyledi.

Arkadaşları M.D. ve Y.D. ile olay yerine gittiklerini belirten tanık B.Y, "Olay yerine gittiğimizde 'Alperen'i kim vurdu?' diye sorunca sanık Şeref A. 'Ben yaptım.' dedi. Polisi görünce Şeref A. olay yerinden kaçtı. Olay yerinde ambulansı ben aradım. Bütün bildiklerim bunlardan ibarettir." dedi.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Şeref A, olay günü alkol aldığını belirterek, "Kavga sırasında ben de kafama ağır darbe aldım. Alperen Kaya ve Eren Güngör'ü ben öldürmedim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." ifadesini kullandı.

Eren Güngör'ün annesi müşteki Zeliha Güngör ise kendi imkanları ile olayı 10 aydır araştırdığını bildirerek, "Bu eylemi tek kişinin yaptığına asla inanmıyorum. Tanık beyanlarına göre olay yerinde kalabalık bir grubun olduğu ve suça iştirak ettikleri somut bir şekilde ortadadır. Gerçek suçluların ortaya çıkarılmasını talep ediyorum." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanık Şeref A'nın tutukluluk halinin devamına karar verip eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Merkez Yüreğir ilçesinde, 22 Kasım 2023'te Şeref A, Gençlik Köprüsü'nde tartıştığı arkadaşları Alperen Kaya ve Eren Güngör'ü bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla 23 Kasım 2023'te tutuklanmıştı.

Sanık hakkında "kasten öldürme" suçundan 2 kez müebbet hapis istemiyle dava açılmıştı.