Adana'da İki Aylık Bebeklerin Ölümü Davası Devam Ediyor

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Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki evlerinde iki aylık bebeklerinin ölü bulunmasına ilişkin tutuklanan anne ve babanın "ihmali davranışla kasten öldürme" suçundan 25'er yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına devam edildi.

Adana 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu anne Ayşegül ve tutuklu baba Suat Talay, tanık S.S.H. ve müşteki Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü avukatı ile sanıkların avukatları katıldı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Ayşegül Talay, suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Çocuğuma ne oldu bilmiyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." dedi.

Sanık Suat Talay kızının bakımında ihmali bir davranışta bulunmadığını öne sürerek, "Çocuğumu kaybetmenin acısını yaşıyorum. Bu nedenle mağdurum. Canım yanıyor. Kendimi ifade edemiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." ifadesini kullandı.

Müşteki Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü avukatı da sanıklardan şikayetçi olduklarını belirterek, cezalandırılmalarını istedi.

Görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, dosyadaki delil durumu, üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, kuvvetli suç şüphesini gösteren somut delillerin varlığı dikkate alınarak sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde talepte bulundu.

Mahkeme heyeti de sanıkların ceza ehliyetinin bulunup bulunmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesinden gelecek raporun beklenmesine ve tutukluluk hallerinin devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Merkez Seyhan ilçesi İstiklal Mahallesi'ndeki evlerinde 27 Mart 2023'te 2 aylık kız bebeğin ölü bulunmasıyla ilgili 10 Nisan 2023'te tutuklanan anne Ayşegül Talay ve 17 Nisan 2023'te tutuklanan baba Suat Talay hakkında "ihmali davranışla kasten öldürme" suçundan 25'er yıla kadar hapis talebiyle dava açılmıştı.