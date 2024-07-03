Adana'da İnşaat İşçisi Düşerek Hayatını Kaybetti

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Adana'nın Ceyhan ilçesinde, çalıştığı inşaatın 3. katından düşen işçi yaşamını yitirdi.

Şahin Özbilen Mahallesi'ndeki bir inşaatın 3. katında çalışan Yusuf E. (41) düştü.

Arkadaşları tarafından Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan işçi, burada müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İşçinin hastaneye gelen yakınları, ölüm haberini alınca acil servisteki kapılara ve ekipmanlara zarar verdi.

Bu kişiler, güvenlik görevlileri ve hastane polisinin müdahalesiyle uzaklaştırıldı.